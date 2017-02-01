Договор о проведении товарищеского матча между сборными России и Кот-д'Ивуара на стадии подписания

Президент РФС Виталий Мутко уверен, что товарищеский матч между сборными Россией и Кот-д'Ивуара состоится в марте, а также рассказал о желании сборной Бразилии встретиться с российской национальной командой.

«Кот-д'Ивуара? Мы на стадии подписания договора. Не думаю, что мартовская игра вызовет у нас проблемы. С июньскими матчами сложнее – вся Европа играет. У Бразилии игра в Австралии. Бразильцы очень хотят с нами сыграть, но им сложно будет прилететь к нам. Мы все окна займем, будут хорошие спарринги. Хотим открывать стадионы матчами высокого уровня – и «Лужники», и арену в Санкт– Петербурге», – заявил функционер.

Напомним, ранее было объявлено, что 28 марта в Сочи сборная России проведет товарищеский матч с командой Бельгии.