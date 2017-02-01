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    Договор о проведении товарищеского матча между сборными России и Кот-д'Ивуара на стадии подписания

    Президент РФС Виталий Мутко уверен, что товарищеский матч между сборными Россией и Кот-д'Ивуара состоится в марте, а также рассказал о желании сборной Бразилии встретиться с российской национальной командой.

    «Кот-д'Ивуара? Мы на стадии подписания договора. Не думаю, что мартовская игра вызовет у нас проблемы. С июньскими матчами сложнее – вся Европа играет. У Бразилии игра в Австралии. Бразильцы очень хотят с нами сыграть, но им сложно будет прилететь к нам. Мы все окна займем, будут хорошие спарринги. Хотим открывать стадионы матчами высокого уровня – и «Лужники», и арену в Санкт– Петербурге», – заявил функционер.

    Напомним, ранее было объявлено, что 28 марта в Сочи сборная России проведет товарищеский матч с командой Бельгии.

    Источник: ТАСС

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    01.02.2017 12:50
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +790

      denisov 1 февраля 2017, 17:54

      Давайте с Монголией еще товарняк проведем..)

      1
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 1 февраля 2017, 17:19

      ну в Самаре тогда пусть Аргентиной какой нибудь сыграют хотелось бы Испанию Италию или Францию))) но будет в Самаре на открытие макс буркино фасо XD

      0
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > АрбузБушь 15 февраля 2017, 18:14

      :D

      -1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 1 февраля 2017, 15:36

      Новости футбола: мужская сборная России и юношеская сборная Бразилии сыграли между собой, счёт матча 0-10. Бразильцы играли по привычной схеме
      4-2-4, а россияне по схеме 1-10-0.

      -1
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      Рейтинг: +15

      procx 1 февраля 2017, 14:57

      Смысл играть то?

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      Рейтинг: +229

      KorolShut 1 февраля 2017, 14:21

      тот самый, "сильный соперник", о котором черчес говорил

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 1 февраля 2017, 13:22

      Будем смотреть растопчат в марте слоны сборную или нет. Зачем это Бразилии? Да и если в Австралии то в зоне Сибирь и Дальний Восток в июне точно провести можно. Так что ничего сложного.

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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 1 февраля 2017, 12:56

      И этим продуем!!

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