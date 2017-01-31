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Лунев: «В «Уфе» все верили, что Гончаренко останется»

31 января 2017, 07:43
3

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев рассказал о том, как преобразилась его карьера в «Уфе» под управлением Виктора Гончаренко.

«Что изменилось с приходом Гончаренко? Все! Несмотря на то что при нем изначально оставался вторым или даже третьим вратарем и уж точно не основным, начал получать настоящее удовольствие от всего, что связано с футболом! В последний раз до этого так было в «Калуге». Тренировочный процесс, то, как Виктор Михайлович ко всему подходит – благодаря этому на любую тренировку выбегал с горящими глазами и чувствовал себя счастливым. А когда еще играть начал – вообще нереальные какие-то ощущения начал испытывать.

Знали ли в команде, что у Гончаренко есть опция, согласно которой он в случае ухода Слуцкого в любой момент уехать в ЦСКА? Буду говорить за себя – я этого вообще не знал и не чувствовал. Только ближе к зиме стали узнавать из новостей про Гончаренко и ЦСКА. Но мы все равно продолжали работать как работали. Двигаться к своей цели. Без какого-либо намека на уход главного тренера и задних мыслей. Верили, что он останется», – сказал Лунев.

Напомним, 25-летний вратарь сменил «Уфу» на «Зенит» в конце декабря прошлого года. Контракт рассчитан на 4,5 года. По неофициальным данным, сумма трансфера составила 3,5 миллиона евро.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Уфа Лунев Андрей Гончаренко Виктор
Комментарии (3)
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PAVLODAR
1485841214
От таких предложений не отказываются !
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афоня72
1485851259
Время покажет..
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Sasha1086
1485875132
Чуйка что этот парень №1 в Зените,надоели оплеухи Лодыгина
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