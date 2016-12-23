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    Лунев перешел в «Зенит»

    «Зенит» сообщил о покупке российского голкипера Андрея Лунева, ранее выступавшего в «Уфе». Контракт рассчитан на 4,5 года. По неофициальным данным, сумма трансфера составила 3,5 миллиона евро.

    25-летний Лунев является воспитанником ФШМ-«Торпедо». В 2010 вратарь подписал взрослый контракт с московским клубом. На правах аренды выступал за «Истру» и «Калугу», после чего зимой 2015 в статусе свободного агента перешел в «Сатурн». Летом 2015 стал игроком «Уфы», где после года выступлений за молодежный состав дебютировал в основной команде лишь 11 сентября текущего года.

    Источник: ФК «Зенит»

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    23.12.2016 19:40
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +183

      Cosh18 24 декабря 2016, 10:25

      Удачи в новом клубе!

      1
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      Рейтинг: +48

      Chelsea 1997 24 декабря 2016, 00:59

      Конкурент появился Лодыгину правильно в последнее время расслабился

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 24 декабря 2016, 00:09

      очередной скамеечник на 4 года не понимаю зачем это Зениту чем хуже свои воспитанники Бабурин Васютин? всегда знал и буду утверждать дюков и митрофанушка лохи каких поискать надо

      -1
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > Garrincha58 24 декабря 2016, 02:47

      Эти "лохи" миллионы евро отмывают, а ты удивляешься)

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 23 декабря 2016, 22:23

      А Лунёв то об этом знает вообще, а то он парень непонятливый какой-то. А так купили лоха из второй лиги за большие деньги. Респект Уфе за чудесный трансфер! Нормальные деньги подняли

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 23 декабря 2016, 21:51

      3,5 ляма!!! Ох...ь!!! По Трансфермаркету он 50 тысяч стоит!!! Парень до 25 играл по сути во 2-ой лиге, удачных пол-сезона в премьерке и Зенит повелся... Да уж, Уфа похоже провернула сделку года!

      4
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 23 декабря 2016, 21:12

      чувачек на кураже сыграл пару матчей и все бомжи клюнули... ну все второй сезон будет нулевым, аренда в волгарь какой нибудь...

      0
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 23 декабря 2016, 20:47

      отлично!

      -1
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      Рейтинг: +663

      88serega88 23 декабря 2016, 20:14

      странно! либо кто Лодыру и Кержа продают и будет еще один вратарь либо Зенька совсем поплыли мозгами...

      -1
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      Рейтинг: +2778

      волчарик 23 декабря 2016, 19:54

      я наверно отстал от жизни.но как может вратарь с багажом в 10 игр иметь стоимость 3,5 ляма

      4
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > волчарик 23 декабря 2016, 19:55

      Это ж бомжи, им похуй как спизженные из госбюджета бабки отмывать.

      -2
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      Рейтинг: +2778

      волчарик > Тraumtanzеr 23 декабря 2016, 20:06

      ну не на столько все примитивно и не путай бюджет и заработанное

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > волчарик 23 декабря 2016, 20:10

      Откуда у вас заработанное?В стадион сколько впихнули. Заработанное, ахахах))

      -1
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      Рейтинг: +2778

      волчарик > Тraumtanzеr 23 декабря 2016, 20:18

      а кто стадион финансирует в курсе? а кто платит за лунева?если у тебя предвзятое отношение к питеру и одной компании объяснять что то нет смысла.хотя от некоторых вещей я сам в шоке

      2
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      Рейтинг: +2778

      волчарик > gosproektikabinet 23 декабря 2016, 20:45

      а ты смотрю не за кого не болеешь.любишь футбол в чистом виде

      0
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      Рейтинг: +767

      товрос 23 декабря 2016, 19:53

      чему он так радуется,неужели он думает что он первым номером станет сразу,по его карьере не видно что он для топ-клуба вратарь

      0
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