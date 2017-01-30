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Крицюк: «Мне нравится европейский уклад»

30 января 2017, 07:55
83

Голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк вспомнил свою жизнь в Португалии. Напомним, российский вратарь выступал в составе «Браги» с 2013 по 2016 год.

«В последний год я действительно наслаждался жизнью в Португалии. Не буду скрывать, мне нравится европейский уклад. В Браге спокойно, чисто, солнечно, безопасно, люди доброжелательные, культура сохранена. Там нет такого жуткого разрыва между богатыми и бедными. По большей части население не шикует, но чувствует себя хорошо, уверенно и спокойно. Нет у португальцев и имперских амбиций – они простые, дружелюбные.

Мне просто не нравится суета. Комфортно, когда все поблизости, когда ты не участвуешь в гонке – у кого дороже машина, круче одежда. Для меня все это не важно. Вот недавно приехал отдыхать на остров, увидел океан, солнце и понял: «Я счастлив». Шорты, шлепки, рубашка – и больше ничего не надо. Людям не интересно, что на тебе надето, какие у тебя часы – ты просто такой, как есть», – рассказал Крицюк.

В текущем сезоне голкипер «Краснодара» принял участие в 16-ти матчах своей команды в Премьер-лиге.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Краснодар Брага Крицюк Станислав
Комментарии (83)
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kykyi
1485758356
Молодец. Как бы побольше жителей нашей страны, хотя бы на пол года, вывезти пожить в Европе. Путриотов сразу бы поубавилось в разы.
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shinnik
1485761765
В Краснодаре неспокойно, грязно, солнечно до безобразия, опасно, люди стрёмные, культура не прокатывает...В шлёпках и рубашке по улице не пройти,требуют ещё и шорты..Кароч,Здравствуй, Родина ..))
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la verdad
1485768995
Блин, я его фанат!!!!
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alp
1485772892
а бабульки он сука все таки в России зарабатывает.... фу не люблю таких мудаков.
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Krasnodar 123
1485778280
Ты дружок байки про коварный за рубеж нам не рассказывай! Осеннюю часть ты провалил, вспомни игру с Оренбургом, где ты пропустил три плюхи! На выходах у тебя сплошная беда! Тренируйся больше ты начинаешь разочаровывать, а не про забугряндию нам тут базарь.И вообще, если там тебе так хорошо, зачем сюда приехал?
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la verdad
1485840156
Блин, почитаешь некоторые комментарии и удивишься. Сколько у нас "телеспециалистов", которые кроме России (и может Турции) нигде в жизни не были, зато об "ужасах зарубежной жизни" готовы страницы писать. И другим головы морочат. Я почти всю Европу объездил (и не только), работая в западной компании и нигде!!! не видел столько людей серьёзно озабоченных условиями жизни в других странах и геополитикой. Это реально смешно, учитывая общий уровень образования и начитанности наших граждан. А также однобокость наших СМИ.
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