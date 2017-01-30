Крицюк: «Мне нравится европейский уклад»

Голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк вспомнил свою жизнь в Португалии. Напомним, российский вратарь выступал в составе «Браги» с 2013 по 2016 год.

«В последний год я действительно наслаждался жизнью в Португалии. Не буду скрывать, мне нравится европейский уклад. В Браге спокойно, чисто, солнечно, безопасно, люди доброжелательные, культура сохранена. Там нет такого жуткого разрыва между богатыми и бедными. По большей части население не шикует, но чувствует себя хорошо, уверенно и спокойно. Нет у португальцев и имперских амбиций – они простые, дружелюбные.

Мне просто не нравится суета. Комфортно, когда все поблизости, когда ты не участвуешь в гонке – у кого дороже машина, круче одежда. Для меня все это не важно. Вот недавно приехал отдыхать на остров, увидел океан, солнце и понял: «Я счастлив». Шорты, шлепки, рубашка – и больше ничего не надо. Людям не интересно, что на тебе надето, какие у тебя часы – ты просто такой, как есть», – рассказал Крицюк.

В текущем сезоне голкипер «Краснодара» принял участие в 16-ти матчах своей команды в Премьер-лиге.