Фарфан сообщил о переходе в «Локомотив» с помощью постера из фильма «Железнодорожник»

Экс-нападающий ПСВ и «Шальке» Джефферсон Фарфан сообщил о переходе в «Локомотив» посредством постера из голливудского фильма с названием «Железнодорожник» (Railway Man), разместив его на своей странице в Instagram.

«Прекрасный фильм, мне очень понравился», – написал под постером Фарфан.

Ранее СМИ сообщили, что 32-летний игрок заключит с красно-зелеными соглашение на полгода с возможностью продления еще на сезон.

Последним клубом перуанца была «Аль-Джазира» из Абу-Даби, которую он покинул в октябре 2016 года.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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