В «Локомотиве» сообщили, что Фарфан является лишь одним из вариантов усиления атаки

По словам президента совета директоров «Локомотива» Анатолия Мещерякова, экс-форвард ПСВ и «Шальке» Джефферсон Фарфан – лишь один из претендентов на усиление команды. Ранее СМИ сообщили, что 32-летний перуанец подпишет договор с железнодорожниками по схеме 0,5+1.

«Фарфан является одним из кандидатов на переход в «Локомотив» и находится на просмотре. Но мы просматриваем многих, и, несмотря на то, что нам нужен нападающий, обращаем внимание на игроков и других позиций», – сказал Мещеряков.

Напомним, этой зимой красно-зеленые уже расстались с нападающим Эзекиэлем Хенти.