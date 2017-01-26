Веденеев: «Зачем «Зениту» Иванович? Есть же Анюков и Смольников»

Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев скептически отозвался о возможном переходе в клуб игрока «Челси» Бранислава Ивановича. Ранее появилась информация, что 32-летний серб близок к подписанию с питерцами контракта с годовой зарплатой 5 миллионов евро.

«Честно говоря, я не очень понимаю, зачем «Зениту» правый защитник, к тому же иностранец. В команде на эту позицию есть два русских футболиста: Анюков и Смольников. Трудно понять смысл таких переговоров, если они идут. Зачастую это игры агентов.

У иностранцев в чемпионате России меньше шансов, чем у русских, постоянно выходить в основном составе. К тому же у Ивановича идет игровой спад. Он длительное время выступал на высочайшем уровне, а сейчас уже нет. У таких футболистов уровень мотивации всегда ниже, чем у тех, кто только начинает. Вопрос в том, как он будет играть, ведь его возможности уже ограничены», – заявил Веденеев.

В текущем сезоне Иванович провел в чемпионате Англии 13 матчей, в которых отметился одной голевой передачей.