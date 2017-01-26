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    Веденеев: «Зачем «Зениту» Иванович? Есть же Анюков и Смольников»

    Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев скептически отозвался о возможном переходе в клуб игрока «Челси» Бранислава Ивановича. Ранее появилась информация, что 32-летний серб близок к подписанию с питерцами контракта с годовой зарплатой 5 миллионов евро.

    «Честно говоря, я не очень понимаю, зачем «Зениту» правый защитник, к тому же иностранец. В команде на эту позицию есть два русских футболиста: Анюков и Смольников. Трудно понять смысл таких переговоров, если они идут. Зачастую это игры агентов.

    У иностранцев в чемпионате России меньше шансов, чем у русских, постоянно выходить в основном составе. К тому же у Ивановича идет игровой спад. Он длительное время выступал на высочайшем уровне, а сейчас уже нет. У таких футболистов уровень мотивации всегда ниже, чем у тех, кто только начинает. Вопрос в том, как он будет играть, ведь его возможности уже ограничены», – заявил Веденеев.

    В текущем сезоне Иванович провел в чемпионате Англии 13 матчей, в которых отметился одной голевой передачей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.01.2017 17:04
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1637

      Psih86 26 января 2017, 21:30

      Также Зениту нужен классный голкипер,чтобы защитники были в нем уверены,с их дыркой такой уверенности нет...

      0
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      Рейтинг: +1637

      Psih86 26 января 2017, 21:28

      Кто такие Анюков и Смольников,им бы землю пахать в колхозе,а не в футбол играть...Иванович даже не в форме лучше обоих взятых в два раза,он тренируется с Конте думаю как должен,а эти двое как-пешком по бровке!!!

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      Рейтинг: +4934

      polt 26 января 2017, 20:46

      А зачем козе баян?

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 26 января 2017, 20:13

      Смольников голов привёз - на всю карьеру хватит! Анюков - пенсионер

      0
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      Рейтинг: +16

      dudkadim 26 января 2017, 19:33

      Согласен!

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      Рейтинг: +549

      Жентус 26 января 2017, 19:25

      Иванович может и в центре сыграть) А с учетом того, что Смольников вечно из лазарета не вылезает, то покупка Ивановича, который сейчас играет, все таки по-лучше Анюкова, который совсем уже состарился, очень кстати. Пару лет Бранислав еще поиграет на высоком уровне.

      0
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 26 января 2017, 18:37

      Ну норм, будут в Зените в центре обороны играть крайние защитники Иванович да Кришито. А если еще и про Лодыгина вспомнить....

      0
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      Рейтинг: +371

      multi1984 26 января 2017, 18:20

      Эксперты вроде всё знать должны,но впечатление, что только рфпл видят.маразматики...

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 26 января 2017, 18:05

      Вот ,в данном случае,с Ведьменеевым согласен.

      -1
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 26 января 2017, 17:22

      На сколько я помню, в Локо он вообще левым начинал.., нет?

      -1
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