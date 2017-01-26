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  • Веденеев: «Зачем «Зениту» Иванович? Есть же Анюков и Смольников»

Веденеев: «Зачем «Зениту» Иванович? Есть же Анюков и Смольников»

26 января 2017, 17:04
13

Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев скептически отозвался о возможном переходе в клуб игрока «Челси» Бранислава Ивановича. Ранее появилась информация, что 32-летний серб близок к подписанию с питерцами контракта с годовой зарплатой 5 миллионов евро.

«Честно говоря, я не очень понимаю, зачем «Зениту» правый защитник, к тому же иностранец. В команде на эту позицию есть два русских футболиста: Анюков и Смольников. Трудно понять смысл таких переговоров, если они идут. Зачастую это игры агентов.

У иностранцев в чемпионате России меньше шансов, чем у русских, постоянно выходить в основном составе. К тому же у Ивановича идет игровой спад. Он длительное время выступал на высочайшем уровне, а сейчас уже нет. У таких футболистов уровень мотивации всегда ниже, чем у тех, кто только начинает. Вопрос в том, как он будет играть, ведь его возможности уже ограничены», – заявил Веденеев.

В текущем сезоне Иванович провел в чемпионате Англии 13 матчей, в которых отметился одной голевой передачей.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Зенит Челси Иванович Бранислав
Комментарии (13)
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MrVanes-Zenit
1485439849
Ясно же, что центрбеком планируют брать
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jet andy
1485439922
Есть ещё Цаллагов на эту позицию. Но вероятнее всего Иванович, если перейдет, будет играть центрального защитника.
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Bivaliy67
1485440567
На сколько я помню, в Локо он вообще левым начинал.., нет?
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shinnik
1485443132
Вот ,в данном случае,с Ведьменеевым согласен.
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Жентус
1485447929
Иванович может и в центре сыграть) А с учетом того, что Смольников вечно из лазарета не вылезает, то покупка Ивановича, который сейчас играет, все таки по-лучше Анюкова, который совсем уже состарился, очень кстати. Пару лет Бранислав еще поиграет на высоком уровне.
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dudkadim
1485448381
Согласен!
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APchelov
1485450788
Смольников голов привёз - на всю карьеру хватит! Анюков - пенсионер
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polt
1485452793
А зачем козе баян?
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Psih86
1485455307
Кто такие Анюков и Смольников,им бы землю пахать в колхозе,а не в футбол играть...Иванович даже не в форме лучше обоих взятых в два раза,он тренируется с Конте думаю как должен,а эти двое как-пешком по бровке!!!
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Psih86
1485455434
Также Зениту нужен классный голкипер,чтобы защитники были в нем уверены,с их дыркой такой уверенности нет...
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