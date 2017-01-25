Нападающий «Бенфики» Гедеш официально стал игроком «ПСЖ»

Нападающий «Бенфики» Гонсало Гедеш стал игроком «ПСЖ». Как сообщает официальный сайт французского клуба, 20-летний португалец подписал со своей новой командой контракт, рассчитанный до лета 2021 года. По неофициальным данным, сумма перехода составила 30 миллионов евро. За парижан игрок будет выступать под 15-м номером.

В нынешнем сезоне Гедеш провел за «Бенфику» в Примейре 16 матчей, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.

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