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    Нападающий «Бенфики» Гедеш официально стал игроком «ПСЖ»

    Нападающий «Бенфики» Гонсало Гедеш стал игроком «ПСЖ». Как сообщает официальный сайт французского клуба, 20-летний португалец подписал со своей новой командой контракт, рассчитанный до лета 2021 года. По неофициальным данным, сумма перехода составила 30 миллионов евро. За парижан игрок будет выступать под 15-м номером.

    В нынешнем сезоне Гедеш провел за «Бенфику» в Примейре 16 матчей, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.

    Таблица зимних трансферов Лиги 1

    Источник: ФК «ПСЖ»

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    25.01.2017 23:33
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 20 февраля 2017, 18:42

      А чё эт трансфер во второй половине февраля???

      0
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 26 января 2017, 03:00

      Как всегда португальский рынок самый активный. А статистика, так в Бенфике слишком большая конкуренция на эту позицию. Если бы её не было, то вряд ли бы так легко и быстро продали его. А к Кавани надо кого ставить. Пусть пробуют.

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 26 января 2017, 00:51

      Таких обычно в Спартак берут

      0
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      Рейтинг: +627

      Xiko 26 января 2017, 00:14

      Офигеть, если забить два гола и сделать 2 передачи, то уже нарасхват в топ клубы))))))

      1
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      Рейтинг: +169

      TY13R > Xiko 26 января 2017, 00:29

      на перспективу, ему всего 20. Скорей всего летом уйдёт куда-то в аренду...

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