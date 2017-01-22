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  • Таски во второй части сезона проведет переговоры со «Спартаком» о новом контракте

Таски во второй части сезона проведет переговоры со «Спартаком» о новом контракте

22 января 2017, 10:51
12

Защитник «Спартака» Сердар Таски изъявил готовность и дальше выступать за команду. Турецкий футболист намерен в скором времени начать переговоры с красно-белыми по продлению контракта, срок которого истекает этим летом.

«Сейчас нет смысла говорить о том, куда и когда я могу перейти в ходе нынешнего трансферного окна. Да, у меня есть предложения в том числе от турецких клубов, но я хочу остаться в «Спартаке» и выиграть с командой чемпионат, это я для себя решил четко. Я становился чемпионом со «Штутгартом», с «Баварией» и хочу сделать это в третий раз со «Спартаком».

Мой контракт истекает летом; думаю, что по ходу второй части чемпионата мы начнем переговоры с руководством клуба о новом соглашении. Очень легко могу себе представить, что останусь в Москве на более долгий срок», – заявил Таски.

В текущем сезоне защитник провел в чемпионате России восемь матчей, в которых результативными действиями не отличился.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Спартак Таски Сердар
Комментарии (12)
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Igornv
1485072890
ого
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пряник929
1485073773
В 5 или десять раз умпеньшить зп
Ответить
Space001
1485075065
норм
Ответить
filosof sparty
1485076641
Для ротации более, чем достойный вариант
Ответить
dimid
1485076847
нужен ли?
Ответить
mirkasi
1485077428
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Ответить
Venya88
1485078294
Особенно в Баварии его вклад в победу, сложно переоценить !!
Ответить
Alisheraman
1485082158
Разве он, Турецкий специалист?
Ответить
maksspartak
1485082671
скорее всего топ клубы не берут ))
Ответить
aam
1485086193
Его уровень РФПЛ. Тем более здесь и зарплата не слабая.
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