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    Таски во второй части сезона проведет переговоры со «Спартаком» о новом контракте

    Защитник «Спартака» Сердар Таски изъявил готовность и дальше выступать за команду. Турецкий футболист намерен в скором времени начать переговоры с красно-белыми по продлению контракта, срок которого истекает этим летом.

    «Сейчас нет смысла говорить о том, куда и когда я могу перейти в ходе нынешнего трансферного окна. Да, у меня есть предложения в том числе от турецких клубов, но я хочу остаться в «Спартаке» и выиграть с командой чемпионат, это я для себя решил четко. Я становился чемпионом со «Штутгартом», с «Баварией» и хочу сделать это в третий раз со «Спартаком».

    Мой контракт истекает летом; думаю, что по ходу второй части чемпионата мы начнем переговоры с руководством клуба о новом соглашении. Очень легко могу себе представить, что останусь в Москве на более долгий срок», – заявил Таски.

    В текущем сезоне защитник провел в чемпионате России восемь матчей, в которых результативными действиями не отличился.

    Источник: ТАСС

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    22.01.2017 10:51
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +411

      aam 22 января 2017, 14:56

      Его уровень РФПЛ. Тем более здесь и зарплата не слабая.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +315

      maksspartak 22 января 2017, 13:57

      скорее всего топ клубы не берут ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      Alisheraman 22 января 2017, 13:49

      Разве он, Турецкий специалист?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +112

      Apocalypse > Alisheraman 22 января 2017, 15:13

      Да. Он родом из Турции. Но у него так же есть гражданство Германии.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      Venya88 22 января 2017, 12:44

      Особенно в Баварии его вклад в победу, сложно переоценить !!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      mirkasi 22 января 2017, 12:30

      Ставки на дог матчи > pashkin-forum.ru

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +264

      dimid 22 января 2017, 12:20

      нужен ли?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 22 января 2017, 12:17

      Для ротации более, чем достойный вариант

      2
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      Рейтинг: +38

      Space001 22 января 2017, 11:51

      норм

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 22 января 2017, 11:29

      В 5 или десять раз умпеньшить зп

      0
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      Рейтинг: +1139

      Igornv 22 января 2017, 11:14

      ого

      0
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