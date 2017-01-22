Таски во второй части сезона проведет переговоры со «Спартаком» о новом контракте

Защитник «Спартака» Сердар Таски изъявил готовность и дальше выступать за команду. Турецкий футболист намерен в скором времени начать переговоры с красно-белыми по продлению контракта, срок которого истекает этим летом.

«Сейчас нет смысла говорить о том, куда и когда я могу перейти в ходе нынешнего трансферного окна. Да, у меня есть предложения в том числе от турецких клубов, но я хочу остаться в «Спартаке» и выиграть с командой чемпионат, это я для себя решил четко. Я становился чемпионом со «Штутгартом», с «Баварией» и хочу сделать это в третий раз со «Спартаком».

Мой контракт истекает летом; думаю, что по ходу второй части чемпионата мы начнем переговоры с руководством клуба о новом соглашении. Очень легко могу себе представить, что останусь в Москве на более долгий срок», – заявил Таски.

В текущем сезоне защитник провел в чемпионате России восемь матчей, в которых результативными действиями не отличился.