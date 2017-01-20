Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Источник: Дьяков находится на просмотре в «Анжи»

    Защитник Виталий Дьяков находится на просмотре в «Анжи». По информации источника, 27-летний россиянин присоединился к махачкалинской команде в Турции, где клуб готовится к возобновлению сезона РФПЛ.

    Напомним, первую часть сезона футболист провел в «Томи», однако из-за финансовых проблем томской команды в январе расторгнул контракт с клубом. За сибиряков защитник провел в чемпионате России 13 матчей, в которых забил один гол.

    Права на Дьякова принадлежат «Динамо». Контракт игрока с бело-голубыми рассчитан до лета 2018 года. Ранее сообщалось, что руководство московского клуба не намерено возвращать его в команду.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.01.2017 16:41
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +345

      zadira56 21 января 2017, 07:24

      Наверное локти кусает,что ушел из Ростова.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1289

      каа 20 января 2017, 21:52

      Потенциально игрок уровня сборной... но что то не везет ему ... может в Анжи раскроется.. в любом случае удачи ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +305

      Shamil79 20 января 2017, 18:09

      Дьяков неплохой игрок! думаю примут в команду

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 20 января 2017, 18:09

      Виталик ,конечно заводной и боевитый, но при этом деревянный по пояс и игру читает хреново. В Ростове за ним Баштуш подчищал. Так что какая там сборная - его уровень ФНЛ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4351

      Yurok161 20 января 2017, 17:26

      Хороший защитник,но не везучий.Где он-там клуб почти банкрот.Удачи ему!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      alexis02lion 20 января 2017, 17:10

      Для Григоряна забивной защитник пригодится. Да и на пенальти надо кого-то ставить. Так что ждём подписания.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 20 января 2017, 16:52

      Жаль что ушел из Ростова, под руководством Бердыева может в сборной бы заиграл.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11