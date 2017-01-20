Источник: Дьяков находится на просмотре в «Анжи»

Защитник Виталий Дьяков находится на просмотре в «Анжи». По информации источника, 27-летний россиянин присоединился к махачкалинской команде в Турции, где клуб готовится к возобновлению сезона РФПЛ.

Напомним, первую часть сезона футболист провел в «Томи», однако из-за финансовых проблем томской команды в январе расторгнул контракт с клубом. За сибиряков защитник провел в чемпионате России 13 матчей, в которых забил один гол.

Права на Дьякова принадлежат «Динамо». Контракт игрока с бело-голубыми рассчитан до лета 2018 года. Ранее сообщалось, что руководство московского клуба не намерено возвращать его в команду.