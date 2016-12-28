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    «Динамо» не намерено возвращать в команду Дьякова

    Защитник «Томи» Виталий Дьяков практически наверняка не вернется в московское «Динамо». Футболист принадлежит бело-голубым, но клуб посоветовал игроку искать варианты трудоустройства.

    «Дьяков обратился в палату по разрешению споров для расторжения арендного соглашения с «Томью» и потребовал компенсацию за три месяца вперед. Ранее «Томь» просила «Динамо» досрочно расторгнуть арендное соглашение и вернуть игрока в московский клуб, но в «Динамо» ответили отказом. Клуб находится в контакте с агентом футболиста и предложил ему найти вариант аренды в другом клубе, вариант трудоустройства. Агент согласился и сообщил, что ищет варианты.

    Насколько известно, у Дьякова сейчас нет предложений о продолжении карьеры. Ситуация сейчас выглядит не лучшим образом, поскольку изначально мы договорились подождать, пока агент найдет ему вариант, а футболист в это время обратился в палату для расторжения соглашения, еще и потребовав компенсацию», – заявил источник, знакомый с ситуацией.

    Источник: ТАСС

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    28.12.2016 18:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +111

      baddy 29 декабря 2016, 04:28

      Динамка сама всем должна, да еще этому платить. Вот что значит набрать кредитов и накупить звезд, а потом ничего не выиграть и разбежаться. Шашлычная Гурама рулит сейчас в Туле.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 29 декабря 2016, 02:40

      Ну что-то совсем уж глухо получается, неужели это всё, конец карьере, а ведь был неплохим защитником

      0
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