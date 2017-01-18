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    Месси и Неймар — любимые футболисты трансферной цели «Реала»

    17-летний нападающий «АИК» Александер Исак, который в ближайшее время может стать игроком «Реала», в интервью шведскому изданию Fotbollskanalens podcast Lundh рассказал о своих предпочтениях в футболе.

    «Конечно же, мне нравится Месси, а также Неймар. Погба — игрок, которым я восхищаюсь, но есть и другие. В детстве моими кумирами были Анри, Роналдиньо и Роналдо. Я люблю испанский футбол. АПЛ — самая интересная лига, потому что там каждый может выиграть у каждого. Но в лучший футбол играют в Испании», — сказал Исак.

    Руководство «Реала» планирует потратить на Исака 10 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.01.2017 22:59
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 19 января 2017, 22:00

      Желтуха полная... ресурс в хрень превращают такими новостями...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10

      Roman8000 19 января 2017, 00:42

      Ему 17 лет как он может помнить Анри, Роналдиньо и Роналдо???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18968

      zico2205 19 января 2017, 00:19

      Никогда Месси не будет в Реале...

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 19 января 2017, 00:11

      блин вот заголовок тупой. что тогда Погба пропустили? провокаторы хренов

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      Qadji Aleksandr ibn Kosty 19 января 2017, 00:03

      не понятно

      1
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 18 января 2017, 23:46

      Ну и дичь

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze 18 января 2017, 23:39

      Извернулись, придумали название

      0
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      Рейтинг: +933

      alll-1 18 января 2017, 23:13

      ну и заголовок

      2
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