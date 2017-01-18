Месси и Неймар — любимые футболисты трансферной цели «Реала»

17-летний нападающий «АИК» Александер Исак, который в ближайшее время может стать игроком «Реала», в интервью шведскому изданию Fotbollskanalens podcast Lundh рассказал о своих предпочтениях в футболе.

«Конечно же, мне нравится Месси, а также Неймар. Погба — игрок, которым я восхищаюсь, но есть и другие. В детстве моими кумирами были Анри, Роналдиньо и Роналдо. Я люблю испанский футбол. АПЛ — самая интересная лига, потому что там каждый может выиграть у каждого. Но в лучший футбол играют в Испании», — сказал Исак.

Руководство «Реала» планирует потратить на Исака 10 миллионов евро.