Несколько игроков «Кубани» интересны клубам РФПЛ

Некоторые игроки «Кубани» попали в сферу интересов клубов из РФПЛ. На хавбека Дениса Якубу претендуют «Зенит», «Урал» и «Уфа». Нападающий Максим Майрович может продолжить карьеру в «Спартаке-2». К полузащитнику Юрию Завезену проявляет интерес «Оренбург». Также в поле зрения команд Премьер-лиги находится хавбек Арсен Хубулов.

При этом отмечается, что никакой конкретики в данный момент нет. Будущее футболистов будет зависит от линии поведения, выбранной руководством желто-зеленых.

После 24-х туров «Кубань» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице ФНЛ, имея в своем активе 28 очков.