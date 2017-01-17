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    Несколько игроков «Кубани» интересны клубам РФПЛ

    Некоторые игроки «Кубани» попали в сферу интересов клубов из РФПЛ. На хавбека Дениса Якубу претендуют «Зенит», «Урал» и «Уфа». Нападающий Максим Майрович может продолжить карьеру в «Спартаке-2». К полузащитнику Юрию Завезену проявляет интерес «Оренбург». Также в поле зрения команд Премьер-лиги находится хавбек Арсен Хубулов.

    При этом отмечается, что никакой конкретики в данный момент нет. Будущее футболистов будет зависит от линии поведения, выбранной руководством желто-зеленых.

    После 24-х туров «Кубань» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице ФНЛ, имея в своем активе 28 очков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.01.2017 21:28
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 18 января 2017, 07:36

      Хубулова продадут.

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 18 января 2017, 02:02

      мдааа. катиться еще ниже Кубань. а ведт еще не давно была конкурентная команда РФПЛ

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 17 января 2017, 21:39

      Днем читал, что этими футболистами Локомотив интересуется

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