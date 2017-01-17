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    Пайет отказался от предложения из Китая и хочет вернуться к семье во Францию

    Нападающий «Вест Хэма» Димитри Пайет намерен перейти именно в «Марсель». Данное решение футболиста обусловлено семейными обстоятельствами. Французский клуб уже ведет переговоры с «молотобойцами» по трансферу форварда, чья рыночная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.

    Пайет имеет выгодное предложение и из Китая, однако позиция футболиста состоит именно в возвращении на родину, так как его семья не переехала в Лондон. В «Марселе» зарплата нападающего может составить порядка 100 тысяч фунтов в неделю вместо нынешних 120 тысячах в клубе АПЛ.

    В текущем сезоне Пайет провел в чемпионате Англии 18 матчей, в которых забил два гола и отдал девять результативных передач.

    Источник: Skysports

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    17.01.2017 12:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +19

      _FootFan 18 января 2017, 21:25

      Что не так с его семьей? Неужели такие страшные проблемы??????

      0
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    • ...
      Рейтинг: +93

      Borz1 17 января 2017, 15:59

      отличный игрок

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