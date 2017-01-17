Пайет отказался от предложения из Китая и хочет вернуться к семье во Францию

Нападающий «Вест Хэма» Димитри Пайет намерен перейти именно в «Марсель». Данное решение футболиста обусловлено семейными обстоятельствами. Французский клуб уже ведет переговоры с «молотобойцами» по трансферу форварда, чья рыночная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.

Пайет имеет выгодное предложение и из Китая, однако позиция футболиста состоит именно в возвращении на родину, так как его семья не переехала в Лондон. В «Марселе» зарплата нападающего может составить порядка 100 тысяч фунтов в неделю вместо нынешних 120 тысячах в клубе АПЛ.

В текущем сезоне Пайет провел в чемпионате Англии 18 матчей, в которых забил два гола и отдал девять результативных передач.