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  • Наумов: «В «Спартаке» есть Зе Луиш, а Самедов как рукой может мяч на него закинуть»

Наумов: «В «Спартаке» есть Зе Луиш, а Самедов как рукой может мяч на него закинуть»

16 января 2017, 15:58
2

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов выразил мнение о перспективах теперь уже экс-хавбека железнодорожников Александра Самедова в «Спартаке». Сегодня 32-летний игрок заключил контракт с красно-белыми.

«Когда я был президентом «Локомотива», тоже продавал Самедова. Тогда между Сашей и главным тренером Рашидом Рахимовым возникла конфликтная ситуация, и клуб был вынужден продать футболиста в «Москву». Хотя я не очень хотел это делать. Иногда такие решения полезны и игроку, и клубу.

И сейчас считаю, что Самедов принял правильное решение, перейдя в «Спартак», я его в этом поддерживаю. Не думаю, что для «Локомотива» это невосполнимая потеря, это не уход Халка или Витселя из «Зенита». Что касается «Спартака», то клуб сделал хорошее приобретение. У красно-белых есть такой футболист, как Зе Луиш, а Саша может как рукой мяч на него закинуть. Эта связка у «Спартака» будет здорово работать», – сказал Наумов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Самедов Александр Зе Луиш
Комментарии (2)
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Taps
1484585160
"Зенит" рад. Побольше пенсионеров, хороших и разных в спартак.
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mihail200606
1484590968
если бы наумов был тренером его тактика была бы такая - есть футболист Зе Луиш, а ты Саша как рукой мяч на него закидывай...
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