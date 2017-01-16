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    Наумов: «В «Спартаке» есть Зе Луиш, а Самедов как рукой может мяч на него закинуть»

    Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов выразил мнение о перспективах теперь уже экс-хавбека железнодорожников Александра Самедова в «Спартаке». Сегодня 32-летний игрок заключил контракт с красно-белыми.

    «Когда я был президентом «Локомотива», тоже продавал Самедова. Тогда между Сашей и главным тренером Рашидом Рахимовым возникла конфликтная ситуация, и клуб был вынужден продать футболиста в «Москву». Хотя я не очень хотел это делать. Иногда такие решения полезны и игроку, и клубу.

    И сейчас считаю, что Самедов принял правильное решение, перейдя в «Спартак», я его в этом поддерживаю. Не думаю, что для «Локомотива» это невосполнимая потеря, это не уход Халка или Витселя из «Зенита». Что касается «Спартака», то клуб сделал хорошее приобретение. У красно-белых есть такой футболист, как Зе Луиш, а Саша может как рукой мяч на него закинуть. Эта связка у «Спартака» будет здорово работать», – сказал Наумов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.01.2017 15:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 16 января 2017, 21:22

      если бы наумов был тренером его тактика была бы такая - есть футболист Зе Луиш, а ты Саша как рукой мяч на него закидывай...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1307

      Taps 16 января 2017, 19:46

      "Зенит" рад.
      Побольше пенсионеров, хороших и разных в спартак.

      -1
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