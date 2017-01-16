Наумов: «В «Спартаке» есть Зе Луиш, а Самедов как рукой может мяч на него закинуть»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов выразил мнение о перспективах теперь уже экс-хавбека железнодорожников Александра Самедова в «Спартаке». Сегодня 32-летний игрок заключил контракт с красно-белыми.

«Когда я был президентом «Локомотива», тоже продавал Самедова. Тогда между Сашей и главным тренером Рашидом Рахимовым возникла конфликтная ситуация, и клуб был вынужден продать футболиста в «Москву». Хотя я не очень хотел это делать. Иногда такие решения полезны и игроку, и клубу.

И сейчас считаю, что Самедов принял правильное решение, перейдя в «Спартак», я его в этом поддерживаю. Не думаю, что для «Локомотива» это невосполнимая потеря, это не уход Халка или Витселя из «Зенита». Что касается «Спартака», то клуб сделал хорошее приобретение. У красно-белых есть такой футболист, как Зе Луиш, а Саша может как рукой мяч на него закинуть. Эта связка у «Спартака» будет здорово работать», – сказал Наумов.