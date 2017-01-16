Примера. «Севилья» обыграла «Реал» и прервала их беспроигрышную серию

Ну с кем не бывает РЕАЛ тоже не бог.чуть-чуть перекур а потом попрет.ЗИДАН так не оставит это дело.Удачи РЕАЛУ,а СЕВИЛИЮ спокойствие////////
В поединке 18-го тура чемпионата Испании «Севилья» одержала волевую победу над «Реалом» – 2:1.
Голами в этой встрече отметились Криштиану Роналду, отличившийся в середине второго тайма с пенальти, а также Серхио Рамос, отправивший мяч в свои ворота. Победу же хозяевам принес точный удар Стевана Йоветича в концовке встречи.
«Севилья» набрала 39 очков и занимает вторую позицию в турнирной таблице, а команда Зинедина Зидана продолжает лидировать в Примере с 40 баллами.
Таким образом, прервалась беспроигрышная серия «Реала», которая достигала 40 матчей.
Чемпионат Испании. Примера. 18-й тур
Севилья – Реал – 2:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Роналду, 67 (с пенальти); 1:1 – Рамос, 85 (в свои ворота); 2:1 – Йоветич, 90.