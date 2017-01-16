Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Примера. «Севилья» обыграла «Реал» и прервала их беспроигрышную серию

    В поединке 18-го тура чемпионата Испании «Севилья» одержала волевую победу над «Реалом» – 2:1.

    Голами в этой встрече отметились Криштиану Роналду, отличившийся в середине второго тайма с пенальти, а также Серхио Рамос, отправивший мяч в свои ворота. Победу же хозяевам принес точный удар Стевана Йоветича в концовке встречи.

    «Севилья» набрала 39 очков и занимает вторую позицию в турнирной таблице, а команда Зинедина Зидана продолжает лидировать в Примере с 40 баллами.

    Таким образом, прервалась беспроигрышная серия «Реала», которая достигала 40 матчей.

    Чемпионат Испании. Примера. 18-й тур

    Севилья – Реал – 2:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Роналду, 67 (с пенальти); 1:1 – Рамос, 85 (в свои ворота); 2:1 – Йоветич, 90.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.01.2017 00:36
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 16 января 2017, 19:00

      Ну с кем не бывает РЕАЛ тоже не бог.чуть-чуть перекур а потом попрет.ЗИДАН так не оставит это дело.Удачи РЕАЛУ,а СЕВИЛИЮ спокойствие////////

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      fan pfc-cska moscow 16 января 2017, 16:18

      Во как интересней становится примера, все 4 команды лидера идут рядом и претендуют на чемпионство. Йоветич красивый гол забил, у Наваса кажется был шанс спасти,но не смог.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +617

      nelez 16 января 2017, 10:56

      Реал проиграл чтобы спустить барсу на 3 позицию

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +222

      Зэб 16 января 2017, 10:12

      Севилья так держать,Покажите что чемпионство не только для Реала.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 16 января 2017, 09:04

      Да

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1637

      Psih86 16 января 2017, 08:49

      Отличная Победа!!!Показали кто дома хозяин!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1904

      Artemka69 16 января 2017, 07:21

      С победой!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +320

      MrRonRSM 16 января 2017, 06:45

      Отомстили за кубок)) и рамос типа извинился перед болелами))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 16 января 2017, 05:20

      Спасибо Севильи. Порадовали в концовке.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 16 января 2017, 05:05

      Сегодня удача была не на стороне Реала... Очень и очень жаль.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11