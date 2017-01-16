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  • Примера. «Севилья» обыграла «Реал» и прервала их беспроигрышную серию

Примера. «Севилья» обыграла «Реал» и прервала их беспроигрышную серию

16 января 2017, 00:36
15

В поединке 18-го тура чемпионата Испании «Севилья» одержала волевую победу над «Реалом» – 2:1.

Голами в этой встрече отметились Криштиану Роналду, отличившийся в середине второго тайма с пенальти, а также Серхио Рамос, отправивший мяч в свои ворота. Победу же хозяевам принес точный удар Стевана Йоветича в концовке встречи.

«Севилья» набрала 39 очков и занимает вторую позицию в турнирной таблице, а команда Зинедина Зидана продолжает лидировать в Примере с 40 баллами.

Таким образом, прервалась беспроигрышная серия «Реала», которая достигала 40 матчей.

Чемпионат Испании. Примера. 18-й тур

Севилья – Реал – 2:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Роналду, 67 (с пенальти); 1:1 – Рамос, 85 (в свои ворота); 2:1 – Йоветич, 90.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Севилья Реал Рамос Серхио Роналду Криштиану Йоветич Стеван
Комментарии (15)
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JI e x a
1484516377
обидно, что два дурня оборвали рекордную серию Реала.... ну да ладно, когда-то это должно было случиться)
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Павел Буре
1484516400
Матч дерьмо, команды пешком ходили. А весна все ближе и ближе. Так и думал что реал до весны в таком темпе не дотянет.
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marslond
1484517570
В принципе, ожидаемо. Прервать рекордную серию Зидана в данный момент, могла только Севилья, она это и сделала. В Кубке Испании победа ушла на последних минутах, сегодня должок вернулся. Футбол бывает справедлив, за это мы его и любим))). Хотя Реал жаль...
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яйва-яйва
1484532205
круто!
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Max Urbanov
1484532318
Сегодня удача была не на стороне Реала... Очень и очень жаль.
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ДСА
1484533241
Спасибо Севильи. Порадовали в концовке.
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Зэб
1484550727
Севилья так держать,Покажите что чемпионство не только для Реала.
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nelez
1484553390
Реал проиграл чтобы спустить барсу на 3 позицию
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fan pfc-cska moscow
1484572722
Во как интересней становится примера, все 4 команды лидера идут рядом и претендуют на чемпионство. Йоветич красивый гол забил, у Наваса кажется был шанс спасти,но не смог.
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ЦСКА 2015-2016
1484582458
Ну с кем не бывает РЕАЛ тоже не бог.чуть-чуть перекур а потом попрет.ЗИДАН так не оставит это дело.Удачи РЕАЛУ,а СЕВИЛИЮ спокойствие////////
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