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    Примера. Гол Кравца помог «Гранаде» набрать очко в матче с «Осасуной», «Спортинг» проиграл «Эйбару»

    В матче 18-го тура Примеры «Гранада» на своем поле сыграла вничью с «Осасуной» – 1:1. Голом в составе хозяев, которые заканчивали встречу вдевятером, отметился экс-нападающий киевского «Динамо» Артем Кравец.

    В другой встрече игрового дня «Эйбар» в гостях добился победы над хихонским «Спортингом».

    Чемпионат Испании. Примера. 18-й тур

    Гранада – Осасуна – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Риера, 12; 1:1 – Кравец, 69.

    Удаления: Уче, 73; Понсе, 90+5 – нет.

    Спортинг – Эйбар – 2:3 (1:3)

    Голы: 0:1 – Гонсалес, 4; 1:1 – Кармона, 9; 1:2 – Леон, 21; 1:3 – Луна, 23; 2:3 – Касес, 58.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.01.2017 22:22
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