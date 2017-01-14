Лига 1. «Лилль» и «Сент-Этьен», забив по голу, победителя не выявили

В рамках 20 тура чемпионата Франции «Лилль» на своем поле добился ничьей в поединке с «Сент-Этьеном».

Гости открыли счет на 17 минуте усилиями нападающего Ромена Амума, а на 71 минуте встречи его коллега по амплуа Николя де Превиль восстановил паритет.

Таким образом, «Лилль» набрал 22 очка и занимает 12 строчку в турнирной таблице, а «Сент-Этьен», имея в своем активе 27 баллов, расположился на восьмой позиции.

Чемпионат Франции. Лига 1. 20-й тур

Лилль – Сент-Этьен – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Амума; 1:1 – де Превиль, 71

Календарь Лиги 1

Турнирная таблица Лиги 1