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    Булыкин: «Локомотив» продаст Самедова только за 5 миллионов»

    Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал ситуацию вокруг возможного перехода полузащитника команды Александра Самедова в «Спартак». По мнению ветерана, железнодорожники не станут снижать стоимость на игрока.

    «Это игрок сборной России, притом высокого уровня. Нужен он или нет, будет решать наставник красно-белых, но цена, которую просят за футболиста железнодорожники, – эта та сумма, за которую клубы вполне могут договориться.

    Самедов перейдет в «Спартак» только за 5 миллионов евро. Если «Спартак» предложит эту сумму, то трансфер состоится, а снижать цену «Локомотив» не станет. Здесь клуб пойдет на принцип, потому что там была очень некрасивая ситуация. И последствия могут быть серьезные», – заявил Булыкин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.01.2017 17:42
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 12 января 2017, 22:40

      если трансфер состоится, то выиграет только Локомотив

      0
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      Рейтинг: +889

      Krics 12 января 2017, 21:03

      Еще один вЕЛИКИЙ футболер, досих пор подает надежды, он вообще голы забивал, кроме отборочных?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 12 января 2017, 20:57

      За слова ответишь?

      -1
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 12 января 2017, 19:45

      Теперь каждый будет свои пять копеек вставлять. Есть Геркус с Семиным, им и решать.

      0
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      ...
      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида > Антибиотик 12 января 2017, 19:50

      Эти порешают! Мудко, так нарешал и порешал вопросы, что футбол из "задницы", превратился в "огромную задницу!" Решали ли бы они если бы не народные деньги и не СССР и коммунисты, которые построили железные дороги, чтобы потом такие бездари, так и тратила на "хлам" под названием футбольный клуб "Локомотив."

      -2
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > Болельщик Реал Мадрида 12 января 2017, 19:58

      Хорошо выбрать для боления самый богатый клуб Европы, а потом за него болеть, да? А потом заходить на ветку клубов РФПЛ и гадить. Причем вообще тут твой Мудко к внутренним делам руководства Локомотива? Как нибудь без тебя и Булыкина разберутся.

      3
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 12 января 2017, 19:43

      За пять миллионов эту "развалину", может купить сам Булыкин! Неудачнику и друг неудачник!

      -1
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 12 января 2017, 19:42

      За дубль будет играть.Пятак им не дадут

      -1
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      Рейтинг: +395

      meiram 12 января 2017, 19:27

      Булыкину не стоит так рассуждать и у него не спросят,что касается цены-это рассуждения даже не эксперта, оценщика, поэтому клубы сами договорятся за разумную и среднюю цену, там есть неприятные отношения Самедова с Палычем,из-за этого весь сыр-бор!

      3
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 12 января 2017, 19:27

      Поживем увидим что будет!

      1
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      Рейтинг: +135

      Chicha 12 января 2017, 18:21

      Теперь за дубль придется играть.

      -1
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 12 января 2017, 18:04

      погнался за длинным рублем,трофеем..бросив своих..вот и остался ни с кем..

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