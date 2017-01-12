Булыкин: «Локомотив» продаст Самедова только за 5 миллионов»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал ситуацию вокруг возможного перехода полузащитника команды Александра Самедова в «Спартак». По мнению ветерана, железнодорожники не станут снижать стоимость на игрока.

«Это игрок сборной России, притом высокого уровня. Нужен он или нет, будет решать наставник красно-белых, но цена, которую просят за футболиста железнодорожники, – эта та сумма, за которую клубы вполне могут договориться.

Самедов перейдет в «Спартак» только за 5 миллионов евро. Если «Спартак» предложит эту сумму, то трансфер состоится, а снижать цену «Локомотив» не станет. Здесь клуб пойдет на принцип, потому что там была очень некрасивая ситуация. И последствия могут быть серьезные», – заявил Булыкин.