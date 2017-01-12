Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Булыкин: «Локомотив» продаст Самедова только за 5 миллионов»

Булыкин: «Локомотив» продаст Самедова только за 5 миллионов»

12 января 2017, 17:42
12

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал ситуацию вокруг возможного перехода полузащитника команды Александра Самедова в «Спартак». По мнению ветерана, железнодорожники не станут снижать стоимость на игрока.

«Это игрок сборной России, притом высокого уровня. Нужен он или нет, будет решать наставник красно-белых, но цена, которую просят за футболиста железнодорожники, – эта та сумма, за которую клубы вполне могут договориться.

Самедов перейдет в «Спартак» только за 5 миллионов евро. Если «Спартак» предложит эту сумму, то трансфер состоится, а снижать цену «Локомотив» не станет. Здесь клуб пойдет на принцип, потому что там была очень некрасивая ситуация. И последствия могут быть серьезные», – заявил Булыкин.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Самедов Александр Булыкин Дмитрий
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Chernyi Lis
1484233488
погнался за длинным рублем,трофеем..бросив своих..вот и остался ни с кем..
Ответить
Chicha
1484234516
Теперь за дубль придется играть.
Ответить
XaXatyn
1484238446
Поживем увидим что будет!
Ответить
meiram
1484238451
Булыкину не стоит так рассуждать и у него не спросят,что касается цены-это рассуждения даже не эксперта, оценщика, поэтому клубы сами договорятся за разумную и среднюю цену, там есть неприятные отношения Самедова с Палычем,из-за этого весь сыр-бор!
Ответить
Alex Flash
1484239323
За дубль будет играть.Пятак им не дадут
Ответить
Болельщик Реал Мадрида
1484239391
За пять миллионов эту "развалину", может купить сам Булыкин! Неудачнику и друг неудачник!
Ответить
Антибиотик
1484239532
Теперь каждый будет свои пять копеек вставлять. Есть Геркус с Семиным, им и решать.
Ответить
Диктор
1484243849
За слова ответишь?
Ответить
Krics
1484244230
Еще один вЕЛИКИЙ футболер, досих пор подает надежды, он вообще голы забивал, кроме отборочных?
Ответить
Joko21
1484250058
если трансфер состоится, то выиграет только Локомотив
Ответить
Главные новости
Ультиматум «Галатасарая» по Батракову, новый имидж Роналду, дебютный гол Сперцяна и другие новости
02:00
Сперцян высказался о дебютном голе за «Аль-Ахли»
01:45
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
01:30
Гендиректор ЦСКА Бабаев прокомментировал слухи об уходе Кругового в «Спартак»
01:17
2
ФотоХоланд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса
00:58
В «Динамо» думают о натурализации самого дорогого легионера
00:21
3
Только один футболист выиграл больше трофеев за карьеру, чем Маркиньос
Вчера, 23:59
«Галатасарай» поставил ультиматум «Локомотиву» по Батракову
Вчера, 23:42
2
Нагучев спрогнозировал нового чемпиона России
Вчера, 23:31
3
Шварц честно ответил, отговаривали ли его от возвращения в Россию
Вчера, 23:21
1
Все новости
Все новости
Глушаков объяснил, почему Дзюбе в Медиалиге будет тяжелее, чем в РПЛ
00:45
Реакция «Краснодара» на дебютный гол Сперцяна за «Аль-Ахли»
00:34
В «Динамо» думают о натурализации самого дорогого легионера
00:21
3
«Галатасарай» поставил ультиматум «Локомотиву» по Батракову
Вчера, 23:42
2
Нагучев спрогнозировал нового чемпиона России
Вчера, 23:31
3
Шварц честно ответил, отговаривали ли его от возвращения в Россию
Вчера, 23:21
1
РПЛ отреагировала на дебютный гол Сперцяна за «Аль-Ахли»
Вчера, 23:14
Генич опасается за «Ростов»: «Их будет переигрывать каждая команда»
Вчера, 22:36
2
Зенитовец Андраде ответил на претензию Талалаева
Вчера, 22:10
1
Мамаев объяснил, почему Даку вытеснит Угальде из состава «Спартака»
Вчера, 21:37
ФотоМостовой лайкнул пост о своем уходе из «Зенита» в другой клуб РПЛ
Вчера, 21:15
6
ФотоИгрока сборной России сравнивают с Фредди Меркьюри
Вчера, 20:50
3
Только один футболист пропустит 4-й тур РПЛ из-за дисквалификации
Вчера, 20:30
Мостовой встал на защиту Семака: «Это футбольный человек»
Вчера, 20:00
2
Нагучев: «Коммент. Шоу» стало заложником одного человека»
Вчера, 19:50
8
Президент РПЛ назвал самый реалистичный вариант допуска российских команд
Вчера, 19:33
5
Жена Батракова покинула «Локомотив»
Вчера, 19:21
6
Глушаков: «В «Спартаке» назревает скандал»
Вчера, 18:52
18
Бердыев – о Газизове: «С ним я даже один на один никогда не остаюсь»
Вчера, 18:46
1
Дзагоев сравнил Сафонова и Акинфеева
Вчера, 18:37
1
Нагучев прокомментировал слова Соболева о паразитах в «Спартаке»
Вчера, 18:27
Реакция РПЛ на избиение журналиста на «РЖД Арене»
Вчера, 18:17
ЦСКА добился выплат от турецкого клуба
Вчера, 17:57
1
«Локомотиву» предрекли крах: «Его уход развалит команду»
Вчера, 17:49
2
Генич спрогнозировал смену вратаря в «Спартаке»
Вчера, 17:35
5
Назначены комментаторы на матчи 4-го тура РПЛ
Вчера, 16:56
6
Нагучев упрекнул Дзюбу: «Для меня это совершенно необъяснимо»
Вчера, 16:39
2
Заявление «Матч ТВ» и «Локомотива» об избиении журналиста на «РЖД Арене»
Вчера, 16:16
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+