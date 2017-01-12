Мищенко отправится на сбор с «Амкаром»

Хавбек Олег Мищенко вернулся в «Амкар» из аренды в «Ильичевце». Как сообщили в клубе, футболист отправится на первый тренировочный сбор команды в Белек.
Состав пермского клуба на первом сборе будет выглядеть следующим образом:
Вратари: Дмитрий Хомич, Александр Будаков;
Защитники: Николай Зайцев, Секу Конде, Иван Черенчиков, Петар Занев, Александр Милькович, Николай Тарасов, Брайн Идову;
Полузащитники: Фегор Огуде, Януш Гол, Бранко Йовичич, Роланд Гиголаев, Давид Хурцидзе, Алихан Шаваев, Павел Комолов, Олег Мищенко, Сергей Баланович, Василий Алейников, Иван Беликов;
Нападающие: Дарко Бодул, Чума Анене, Антон Шиндер, Михаил Костюков, Александр Салугин, Станислав Прокофьев, Вадим Чухланцев, Антон Гооге.
Источник: ФК «Амкар»