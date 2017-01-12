Мищенко отправится на сбор с «Амкаром»

Хавбек Олег Мищенко вернулся в «Амкар» из аренды в «Ильичевце». Как сообщили в клубе, футболист отправится на первый тренировочный сбор команды в Белек.

Состав пермского клуба на первом сборе будет выглядеть следующим образом:

Вратари: Дмитрий Хомич, Александр Будаков;

Защитники: Николай Зайцев, Секу Конде, Иван Черенчиков, Петар Занев, Александр Милькович, Николай Тарасов, Брайн Идову;

Полузащитники: Фегор Огуде, Януш Гол, Бранко Йовичич, Роланд Гиголаев, Давид Хурцидзе, Алихан Шаваев, Павел Комолов, Олег Мищенко, Сергей Баланович, Василий Алейников, Иван Беликов;

Нападающие: Дарко Бодул, Чума Анене, Антон Шиндер, Михаил Костюков, Александр Салугин, Станислав Прокофьев, Вадим Чухланцев, Антон Гооге.