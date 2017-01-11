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    Витсель: «Однажды мои дети смогут сказать, что жили в России и Китае»

    Бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель, ставший игроком «Тяньцзинь Цюаньцзянь», рассказал о своем решении перейти в китайский клуб. Как сообщалось ранее, годовой оклад бельгийца в новой команде составит 25 миллионов евро.

    «Переезд в Китай – мой жизненный выбор. Опыт, который я получу в этой стране, обогатит и меня, и семью. Когда я переходил в «Зенит», то в этом тоже было некое противоречие. Но люди могут писать, что угодно. Я привык находиться в центре внимания. Зато мои дети смогут сказать, что жили в России и Китае», – цитирует Витселя NLH.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.01.2017 23:32
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 12 января 2017, 11:52

      Детей узкоглазых только не привези, потом,в Бельгию.))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      skorikov.sn 12 января 2017, 10:34

      И им сразу дадут Российский паспорт!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +496

      firs04 12 января 2017, 10:08

      И смогут назвать себя русскими китайцами

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 января 2017, 09:39

      молодец

      0
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      Рейтинг: -186

      Protosser 12 января 2017, 09:31

      И заплакать.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 12 января 2017, 00:15

      Есть чем гордиться... Как никак 2 великие страны с наследием. Чего не скажешь если бы он играл в США)

      0
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      Рейтинг: +148

      tambovchanin > ivanthebest 12 января 2017, 00:32

      так через 3года и там может оказатся )если норм предложат

      2
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      Рейтинг: -186

      Protosser > ivanthebest 12 января 2017, 09:32

      Охренеть повод для гордости - ЖИТЬ в стране, у которой БЫЛО НАСЛЕДИЕ.

      -1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > Protosser 12 января 2017, 15:18

      Ну если для тебя жить в России это нечто никчёмное, тогда можешь смело катиться за бугор...

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