Витсель: «Однажды мои дети смогут сказать, что жили в России и Китае»

Бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель, ставший игроком «Тяньцзинь Цюаньцзянь», рассказал о своем решении перейти в китайский клуб. Как сообщалось ранее, годовой оклад бельгийца в новой команде составит 25 миллионов евро.

«Переезд в Китай – мой жизненный выбор. Опыт, который я получу в этой стране, обогатит и меня, и семью. Когда я переходил в «Зенит», то в этом тоже было некое противоречие. Но люди могут писать, что угодно. Я привык находиться в центре внимания. Зато мои дети смогут сказать, что жили в России и Китае», – цитирует Витселя NLH.