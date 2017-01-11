«Спартак» по настоянию Карреры не будет платить за Самедова больше 3 миллионов

Как рассказал известный комментатор Нобель Арустамян, «Спартак» не будет платить за переход Александра Самедова больше 3 миллионов евро, тогда как «Локомотив» намерен выручить от продажи одного из своих лидеров не менее 5 миллионов.

«Ситуация зашла в тупик. Юрий Семин обозначил свою позицию, что не рассчитывает на Самедова, но «Локомотив» вынужден платить зарплату игроку. И если «Спартак» сейчас выйдет из переговорного процесса, то ничего не потеряет. В отличие от железнодорожников. Более того, свое вето на покупку Самедова за 5 миллионов евро наложил главный тренер красно-белых Массимо Каррера, слово которого в нынешней трансферной политике «Спартака» имеет существенный вес», – пояснил Арустамян.