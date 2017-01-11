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    «Спартак» по настоянию Карреры не будет платить за Самедова больше 3 миллионов

    Как рассказал известный комментатор Нобель Арустамян, «Спартак» не будет платить за переход Александра Самедова больше 3 миллионов евро, тогда как «Локомотив» намерен выручить от продажи одного из своих лидеров не менее 5 миллионов.

    «Ситуация зашла в тупик. Юрий Семин обозначил свою позицию, что не рассчитывает на Самедова, но «Локомотив» вынужден платить зарплату игроку. И если «Спартак» сейчас выйдет из переговорного процесса, то ничего не потеряет. В отличие от железнодорожников. Более того, свое вето на покупку Самедова за 5 миллионов евро наложил главный тренер красно-белых Массимо Каррера, слово которого в нынешней трансферной политике «Спартака» имеет существенный вес», – пояснил Арустамян.

    Источник: «Матч ТВ»

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    11.01.2017 18:13
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 12 января 2017, 07:46

      Каррера прав, он больше и не стоит!

      0
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 12 января 2017, 06:22

      Ему нужно оценить всех игроков в РФПЛ.Цена на некоторых завышена в несколько раз

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 12 января 2017, 00:11

      интересно, чем насолил Самедов Сёмину?

      1
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      Рейтинг: +3136

      m40 11 января 2017, 23:05

      Да Зенит может купить. Даже если он им не очень то и нужен, но на скамейку пойдет- паспорт всё-таки. Да и ослабить конкурента тоже важно. Тем более, что за Витселя нежданно 21 миллион привалил вместо 6...Рубин вот тоже жирует

      -1
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      Рейтинг: +63

      Forge 11 января 2017, 21:56

      Пол года контракта,5 много очень,за меньше чем 3 отдадут

      0
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Forge 12 января 2017, 00:32

      какие полгода? там полтора года! если бы было полгода он бы уже мог вести переговоры и свободным агентом летом уходить!

      0
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      Рейтинг: +61

      Георгий 07 01 93 рус 11 января 2017, 20:21

      Каррера мне нравится !!! ))))

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 11 января 2017, 19:59

      Самедов кончился похоже

      0
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      Рейтинг: +1481

      GM > sssrspartak 11 января 2017, 22:12

      Алё, гараж! Смородской давно в Локо нет, а ты все еще не в курсе.

      -1
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      Рейтинг: +264

      IVAN53 11 января 2017, 19:53

      всё правильно

      3
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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 11 января 2017, 19:14

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      а ведь изначально всю эту байду с Самедовым замутил Каррера, в конце окажется что Саша никому будет не нужен

      -4
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > VVM1964 12 января 2017, 00:28

      а кто же? Каррера изъявил желание его подписать, Самедов загорелся этим желанием и заявил, еще до всех переговоров что уходит в Спартак параллельно обматерив Семина... вот теперь Локо уперся и будет так то и Спартак его не возьмет и Семин не примет... и Самедов мимо ЧМ пролетит,куда он так стремится

      -1
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      Рейтинг: +1153

      ВасяК 11 января 2017, 19:00

      Чё за бред, причем тут тренер И цена!!!

      -2
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze > ВасяК 11 января 2017, 19:03

      При том, что если здесь заплатят больше, то на следующий трансфер дадут меньше.

      2
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