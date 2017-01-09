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    Сарсания назвал удивительным решение «Зенита» приобрести Молло

    Бывший спортивный директор «Зенита», а ныне тренер «Атлантаса» Константин Сарсания высказал мнение относительно трансфера полузащитника «Крыльев Советов» Йоана Молло в петербургский клуб. Сегодня появилась информация, что француз проходит медобследование в стане сине-бело-голубых. Также сообщалось, что футболист обойдется питерцам в 3,5 миллиона евро, а сам он подпишет контракт на 3,5 года с зарплатой 2 миллиона за сезон.

    – Зачем «Зениту» Молло?

    – Удивительное для меня решение. Игрок квалифицированный, интересный, может обострить. Но есть проблемы с игровой дисциплиной, может не побежать в оборону.

    – Чем решение удивительное?

    – Раньше «Зенит» брал игроков высшего уровня. Сложно представить, чтобы пришедшие сегодня ребята, при всем к ним уважении, раньше попали бы в команду.

    – Геннадий Орлов, говоря о таких игроках, как Молло, назвал их футбольным секонд-хэндом.

    – Не могу так говорить про футболиста. Молло – квалифицированный игрок, но таких можно много найти в Европе. Он ведь то играл в «Сент-Этьене», то нет. Нельзя сказать, что это неумеха, но есть как плюсы, так и минусы. Насколько знаю по «Сент-Этьену», были большие проблемы. У нас тоже бывают такие футболисты – как говорят, пуля в голове. Может быть, сейчас он стал старше и разумнее.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.01.2017 16:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 9 января 2017, 18:02

      По дисциплине точно - это и кузьмичу заметно. Но что делать, если хорошие не идут.

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      Рейтинг: +673

      life85 > Бриг 9 января 2017, 19:22

      Своих растить !

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