Сарсания назвал удивительным решение «Зенита» приобрести Молло

Бывший спортивный директор «Зенита», а ныне тренер «Атлантаса» Константин Сарсания высказал мнение относительно трансфера полузащитника «Крыльев Советов» Йоана Молло в петербургский клуб. Сегодня появилась информация, что француз проходит медобследование в стане сине-бело-голубых. Также сообщалось, что футболист обойдется питерцам в 3,5 миллиона евро, а сам он подпишет контракт на 3,5 года с зарплатой 2 миллиона за сезон.

– Зачем «Зениту» Молло?

– Удивительное для меня решение. Игрок квалифицированный, интересный, может обострить. Но есть проблемы с игровой дисциплиной, может не побежать в оборону.

– Чем решение удивительное?

– Раньше «Зенит» брал игроков высшего уровня. Сложно представить, чтобы пришедшие сегодня ребята, при всем к ним уважении, раньше попали бы в команду.

– Геннадий Орлов, говоря о таких игроках, как Молло, назвал их футбольным секонд-хэндом.

– Не могу так говорить про футболиста. Молло – квалифицированный игрок, но таких можно много найти в Европе. Он ведь то играл в «Сент-Этьене», то нет. Нельзя сказать, что это неумеха, но есть как плюсы, так и минусы. Насколько знаю по «Сент-Этьену», были большие проблемы. У нас тоже бывают такие футболисты – как говорят, пуля в голове. Может быть, сейчас он стал старше и разумнее.