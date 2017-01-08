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    Серия А. «Рома» обыграла «Дженоа», «Аталанта» разгромила «Кьево» и другие результаты

    В матче 19-го тура Серии А «Рома» в гостях добилась победы с минимальным счетом над «Дженоа» – 1:0. Судьбу встречи решил единственный гол Армандо Иццо, забитый им в собственные ворота.

    В других встречах игрового дня дубль Алехандро Гомеса помог «Аталанте» разгромить «Кьево», «Лацио» вырвал победу над «Кротоне», «Сассуоло» и «Торино» голов не забили.

    Чемпионат Италии. Серия А. 19-й тур

    Дженоа – Рома – 0:1 (0:0)

    Гол: 1:0 – Иццо, 36 (в свои ворота).

    Кьево – Аталанта – 1:4 (0:3)

    Голы: 0:1 – Гомес, 4; 0:2 – Гомес, 23; 0:3 – Конти, 42; 1:3 – Пеллисьер, 62; 1:4 – Фройлер, 69.

    Лацио – Кротоне – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Иммобиле, 90.

    Сассуоло – Торино – 0:0

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.01.2017 18:54
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