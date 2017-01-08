Серия А. «Рома» обыграла «Дженоа», «Аталанта» разгромила «Кьево» и другие результаты

В матче 19-го тура Серии А «Рома» в гостях добилась победы с минимальным счетом над «Дженоа» – 1:0. Судьбу встречи решил единственный гол Армандо Иццо, забитый им в собственные ворота.

В других встречах игрового дня дубль Алехандро Гомеса помог «Аталанте» разгромить «Кьево», «Лацио» вырвал победу над «Кротоне», «Сассуоло» и «Торино» голов не забили.

Чемпионат Италии. Серия А. 19-й тур

Дженоа – Рома – 0:1 (0:0)

Гол: 1:0 – Иццо, 36 (в свои ворота).

Кьево – Аталанта – 1:4 (0:3)

Голы: 0:1 – Гомес, 4; 0:2 – Гомес, 23; 0:3 – Конти, 42; 1:3 – Пеллисьер, 62; 1:4 – Фройлер, 69.

Лацио – Кротоне – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Иммобиле, 90.

Сассуоло – Торино – 0:0

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