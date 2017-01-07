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    Данни: «Надеюсь, мои сыновья смогут достигнуть таких же высот, как Роналду»

    Полузащитник «Зенита» Данни отметил, что хотел бы, чтобы его сыновья, как и их отец, защищали цвета сборной Португалии. Также 33-летний игрок пожелал им добиться в футболе таких же высот, как и лидер «Реала» и национальной команды Криштиану Роналду.

    «Я считаю, что Роналду по игровым качествам превосходит Месси. Он каждый сезон забивает около 40 голов. К нему приковано огромное внимание прессы и болельщиков. Это очень непросто.

    За какую сборную будут играть мои сыновья? Я бы хотел, чтобы за сборную Португалии, а там посмотрим. Главное, чтобы они играли в футбол на профессиональном уровне. Сейчас они учатся в английской школе, но у них каждую неделю есть урок русского языка.

    Я получил разрыв крестообразных связок правого колена в третий раз в своей карьере. Надеюсь, у моих детей не будет таких травм. Реабилитация проходит очень тяжело и занимает много времени. Я стараюсь много читать, но куда больше времени занимает телефон и компьютерные игры на приставке. Мы часто играем с детьми в футбол. Надеюсь, сыновья смогут достигнуть таких же высот, как Криштиану Роналду», – сказал Данни в эфире программы «Детский вопрос» на телеканале «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.01.2017 14:49
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 7 января 2017, 20:54

      Надеюсь они будут играть за Россию..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63

      Forge 7 января 2017, 17:42

      Норм пожелания

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      Аналитик 100% 7 января 2017, 17:35

      Слова отличного отца!И удачи тебе и твоим сыновьям!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7803

      BarStep 7 января 2017, 15:46

      Удачи тебе и твоей семье! Если сыновья пошли в папу - все будет ОК!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 7 января 2017, 15:18

      Дай Бог!

      2
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