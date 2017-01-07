Данни: «Надеюсь, мои сыновья смогут достигнуть таких же высот, как Роналду»

Полузащитник «Зенита» Данни отметил, что хотел бы, чтобы его сыновья, как и их отец, защищали цвета сборной Португалии. Также 33-летний игрок пожелал им добиться в футболе таких же высот, как и лидер «Реала» и национальной команды Криштиану Роналду.

«Я считаю, что Роналду по игровым качествам превосходит Месси. Он каждый сезон забивает около 40 голов. К нему приковано огромное внимание прессы и болельщиков. Это очень непросто.

За какую сборную будут играть мои сыновья? Я бы хотел, чтобы за сборную Португалии, а там посмотрим. Главное, чтобы они играли в футбол на профессиональном уровне. Сейчас они учатся в английской школе, но у них каждую неделю есть урок русского языка.

Я получил разрыв крестообразных связок правого колена в третий раз в своей карьере. Надеюсь, у моих детей не будет таких травм. Реабилитация проходит очень тяжело и занимает много времени. Я стараюсь много читать, но куда больше времени занимает телефон и компьютерные игры на приставке. Мы часто играем с детьми в футбол. Надеюсь, сыновья смогут достигнуть таких же высот, как Криштиану Роналду», – сказал Данни в эфире программы «Детский вопрос» на телеканале «Матч ТВ».