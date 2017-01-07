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  • Данни: «Надеюсь, мои сыновья смогут достигнуть таких же высот, как Роналду»

Данни: «Надеюсь, мои сыновья смогут достигнуть таких же высот, как Роналду»

7 января 2017, 14:49
5

Полузащитник «Зенита» Данни отметил, что хотел бы, чтобы его сыновья, как и их отец, защищали цвета сборной Португалии. Также 33-летний игрок пожелал им добиться в футболе таких же высот, как и лидер «Реала» и национальной команды Криштиану Роналду.

«Я считаю, что Роналду по игровым качествам превосходит Месси. Он каждый сезон забивает около 40 голов. К нему приковано огромное внимание прессы и болельщиков. Это очень непросто.

За какую сборную будут играть мои сыновья? Я бы хотел, чтобы за сборную Португалии, а там посмотрим. Главное, чтобы они играли в футбол на профессиональном уровне. Сейчас они учатся в английской школе, но у них каждую неделю есть урок русского языка.

Я получил разрыв крестообразных связок правого колена в третий раз в своей карьере. Надеюсь, у моих детей не будет таких травм. Реабилитация проходит очень тяжело и занимает много времени. Я стараюсь много читать, но куда больше времени занимает телефон и компьютерные игры на приставке. Мы часто играем с детьми в футбол. Надеюсь, сыновья смогут достигнуть таких же высот, как Криштиану Роналду», – сказал Данни в эфире программы «Детский вопрос» на телеканале «Матч ТВ».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Реал Португалия Данни Роналду Криштиану
Комментарии (5)
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ЖОРРО
1483791486
Дай Бог!
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BarStep
1483793181
Удачи тебе и твоей семье! Если сыновья пошли в папу - все будет ОК!
Ответить
Аналитик 100%
1483799734
Слова отличного отца!И удачи тебе и твоим сыновьям!
Ответить
Forge
1483800176
Норм пожелания
Ответить
за ЦСКА с 1980г
1483811672
Надеюсь они будут играть за Россию..
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