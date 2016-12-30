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    Гершкович: «Семак – очень грамотный парень. Он уже созрел для самостоятельной работы»

    Бывший тренер сборной России Михаил Гершкович прокомментировал назначение Сергея Семака на пост главного тренера «Уфы». По его словам, 40-летний специалист уже созрел для самостоятельной работы.

    «У Семака очень хорошая карьера игрока, работал длительное время в качестве помощника с известными тренерами. Сергей – очень грамотный парень. Могу сказать, что у него все получится. Я хочу просто пожелать ему успехов.

    Уход из «Зенита»? Андрею Тихонову тоже было комфортно в «Краснодаре», но он поехал в Красноярск. И у Семака есть амбиции, ведь он именно амбициозный человек! Нужно начинать самостоятельную карьеру, ведь так можно и остаться вторым тренером. А Сергей созрел для самостоятельной работы. Я приветствую такой шаг», – сказал Гершкович.

    Источник: Р-Спорт

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    30.12.2016 13:50
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