Источник: «Зенит» отверг как минимум девять предложений от европейских клубов по Витселю

Руководство «Зенита» отвергло как минимум девять предложений от европейских клубов о переходе полузащитника сине-бело-голубых Акселя Витселя. Об этом сообщает Juvenews.

Напомним, ранее сообщалось, что «Зенит» не будет продавать 27-летнего хавбека во время зимнего трансферного окна. Основным претендентом на игрока является «Ювентус».

Действующий контракт Витселя с петербургским клубом рассчитан до лета 2017 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Зенит» в РФПЛ 16 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.