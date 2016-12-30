Кудряшов: «Может, атмосфера вокруг нашей команды не очень хорошая, но каждый пацан в России мечтает сыграть за сборную»

Защитник «Ростова» и сборной России Федор Кудряшов рассказал о главных событиях, которые случились в его жизни в уходящем году. По словам игрока, он очень рад сыграть в Лиге чемпионов и за национальную команду.

«Самое главное событие этого года – дочь пошла в первый класс. Очень расстроился, что не смог прийти не праздник – 31 августа мы играли в Турции со сборной. А сын пошел в садик.

Что касается футбольных событий, то этот год стал лучшим в моей жизни. Исполнились две мечты – услышать гимн Лиги чемпионов, стоя на поле, и надеть футболку сборной России. Может, атмосфера вокруг нашей команды и не очень хорошая, но каждый пацан в России мечтает сыграть за сборную.

На трибуне слышал гимн ЛЧ так давно, что и не помню. Наверное, ходил на «Спартак». Но на поле совсем другое – глаза закрываешь, мурашки бегут», – сказал Кудряшов.