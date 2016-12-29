В Италии сообщают, что «Зенит» не хочет продавать Витселя в «Ювентус» зимой

Руководство «Зенита» не хочет продавать полузащитника Акселя Витселя в «Ювентус» во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщает Juvenews.

По информации источника, туринский клуб предложил за 27-летнего бельгийца 6 миллионов евро, однако получил отказ, так как сине-бело-голубые не планируют продавать игрока нынешней зимой.

Отметим, что действующий контракт Витселя с петербургским клубом рассчитан до лета 2017 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Зенит» в РФПЛ 16 матчей, в которых отличился одним голом и одной результативной передачей.