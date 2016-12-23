Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Вилья: «Гвардиола видит то, чего не видишь ты»

23 декабря 2016, 09:43
3

Нападающий «Нью-Йорк Сити» Давид Вилья, имеющий опыт выступления в «Валенсии» и «Барселоне», поделился своими впечатлениями от работы с Хосепом Гвардиолой.

«Когда тебя окружают лучшие в мире, то все дается невероятно просто. Гвардиола видит то, чего не видишь ты. Я очень рад, что мне посчастливилось поработать с ним. И очень горжусь тем, что смог сделать это в «Барселоне».

На мой взгляд Гвардиола – одно из лучших явлений в моей карьере», – цитирует футболиста Mundo Deportivo.

Стоит отметить, что Вилья выступал в «Барселоне» с 2010 по 2013 год.

Источник: Бомбардир.ру
США. МЛС Нью-Йорк Сити Барселона Манчестер Сити Вилья Давид Гвардиола Хосеп
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
panmon
1482475958
маленьких зеленых человечков?
Ответить
SchwarzGelben BVB
1482486334
"Гвардиола видит то, чего не видишь ты.." Возможно Увидел что-то Странное в Яя Туре. Может цвет кожи?
Ответить
SchwarzGelben BVB
1482486458
И что-то увидел в Браво, чего не углядел в Харте. Но кажется, что он не всегда Видит цифры Счета матчей на табло.
Ответить
Главные новости
Сперцян высказался о дебютном голе за «Аль-Ахли»
01:45
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
01:30
Гендиректор ЦСКА Бабаев прокомментировал слухи об уходе Кругового в «Спартак»
01:17
1
ФотоХоланд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса
00:58
В «Динамо» думают о натурализации самого дорогого легионера
00:21
Только один футболист выиграл больше трофеев за карьеру, чем Маркиньос
Вчера, 23:59
«Галатасарай» поставил ультиматум «Локомотиву» по Батракову
Вчера, 23:42
Нагучев спрогнозировал нового чемпиона России
Вчера, 23:31
1
Шварц честно ответил, отговаривали ли его от возвращения в Россию
Вчера, 23:21
Определились все пары 3-го раунда Пути регионов Кубка России
Вчера, 22:58
Все новости
Все новости
«Интер Майами» с Месси вылетел из Кубка лиг
Вчера, 09:21
Президент Аргентины обратился к Месси, потерявшему отца
12 августа
Неймар поддержал Месси, потерявшего отца
12 августа
Роналду обратился к Месси, потерявшему отца
12 августа
2
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Фото37-летний Алексис Санчес нашел новый клуб
11 августа
Раскрыт следующий клуб Неймара
11 августа
1
Месси временно прекратил играть за «Интер Майами»
11 августа
ФотоЭкс-капитан «Барсы» Роберто нашел новый клуб
10 августа
ВидеоМесси пропустил матч из-за смерти отца, Де Пауль посвятил гол аргентинцу
10 августа
1
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
Месси и Неймар вновь могут оказаться в одном клубе
9 августа
Заявление «Реала» в связи со смертью отца Месси
8 августа
2
В Аргентине сообщили о смерти отца Месси
8 августа
1
Глушаков снизил сумму, за которую готов продать майку Месси
6 августа
5
Губерниев назвал футболиста, игравшего лучше Месси и Роналду
6 августа
7
Кубок лиг. Месси оформил 2+1 в матче с мексиканским клубом, Гризманн забил гол
6 августа
Лукаку может перейти в команду Миранчука
5 августа
1
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
Аршавин назвал лучшего футболиста в истории
3 августа
1
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
МЛС. Месси не забил в 1-м матче после ЧМ, у Суареса 7 голов в 4 последних играх
2 августа
1
Стало известно, с кем Месси провел отпуск после ЧМ-2026
31 июля
«Так бывает, когда хочешь и рыбку съесть, и на член Трампа присесть»: Инфантино высмеяли после тотального бойкота ЧМ
30 июля
ФотоМесси вернулся в «Интер Майами» после чемпионата мира
30 июля
«Сучка Трампа пошла вразнос»: Инфантино раскритиковали за планы продать ЧМ частникам
29 июля
4
Раскрыт новый клуб 38-летнего Чичарито
27 июля
Стало известно, накажут ли Месси за пропуск матча звезд МЛС
27 июля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+