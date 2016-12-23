Вилья: «Гвардиола видит то, чего не видишь ты»

Нападающий «Нью-Йорк Сити» Давид Вилья, имеющий опыт выступления в «Валенсии» и «Барселоне», поделился своими впечатлениями от работы с Хосепом Гвардиолой.

«Когда тебя окружают лучшие в мире, то все дается невероятно просто. Гвардиола видит то, чего не видишь ты. Я очень рад, что мне посчастливилось поработать с ним. И очень горжусь тем, что смог сделать это в «Барселоне».

На мой взгляд Гвардиола – одно из лучших явлений в моей карьере», – цитирует футболиста Mundo Deportivo.

Стоит отметить, что Вилья выступал в «Барселоне» с 2010 по 2013 год.