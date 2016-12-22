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  • Помощник Луческу считает, что с Витселем «Ювентус» способен выиграть Лигу чемпионов

Помощник Луческу считает, что с Витселем «Ювентус» способен выиграть Лигу чемпионов

22 декабря 2016, 22:25
8

Тренер по физподготовке Карло Николини, входящий в тренерский штаб Мирчи Луческу в «Зените», поделился мнением о возможном переходе полузащитника сине-бело-голубых Акселя Витселя в «Ювентус». По словам специалиста, с бельгийцем туринский клуб способен выиграть Лигу чемпионов.

«Если посмотреть на отдачу Витселя на тренировках, то вы поймете, что это великий игрок. В игре он может быть незаметен, но его присутствие на поле крайне важно. На мой взгляд, с Витселем «Ювентус» способен выиграть Лигу чемпионов. Говоря это, я надеюсь, что он все-таки останется в «Зените», – сказал Николини.

Источник: Football Italia
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Зенит Ювентус Витсель Аксель Луческу Мирча
Комментарии (8)
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RedWhiteFans2
1482438254
С кудрявым уже и чемпионат Казахстана не выиграть. Кучерявый школу русской халявы прошёл, обратного пути нет. Поэтому он обосрался в Англию ехать. Слабоват.
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Nevsky_RU
1482439786
Говоря это он надеется что удастся продать Витселя в Юве, и купить на его место бразильца
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ivanthebest
1482446975
Наверное поэтому зеня стабильно каждый год "участвовал" в полуфинале ЛЧ...? Всё из-за кудряхи... Ах да, минутку... Это ж влажные фантазии всех жалких глорьишек сенита, которые с пеной у рта кричали "Полуфинал ЛЧ - минимум"...
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СОКОЛ САРАТОВ
1482450140
АГА ОДИН ПРОТИВ ОДИННАДЦАТИ БУДЕТ ИГРАТЬ
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Касабланка
1482467977
Цену Вите набивают перед Юве
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ANTITERROR
1482468433
Ага,Юве с такими мощными и именитыми игроками давно не может взять ЛЧ,а с ним возьмёт,ну да. Тренер по физподготовке,лучше молча тренируй физуху и дальше.
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mik1954
1482472484
Все возможно....
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батог
1482663155
Сболтнул не подумав! Типа Юве с Витселем может ЛЧ поиметь, а что же Зеня с Витселем не смог?
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