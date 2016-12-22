Помощник Луческу считает, что с Витселем «Ювентус» способен выиграть Лигу чемпионов

Тренер по физподготовке Карло Николини, входящий в тренерский штаб Мирчи Луческу в «Зените», поделился мнением о возможном переходе полузащитника сине-бело-голубых Акселя Витселя в «Ювентус». По словам специалиста, с бельгийцем туринский клуб способен выиграть Лигу чемпионов.

«Если посмотреть на отдачу Витселя на тренировках, то вы поймете, что это великий игрок. В игре он может быть незаметен, но его присутствие на поле крайне важно. На мой взгляд, с Витселем «Ювентус» способен выиграть Лигу чемпионов. Говоря это, я надеюсь, что он все-таки останется в «Зените», – сказал Николини.