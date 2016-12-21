Васин: «Не буду говорить, что намерен выбить из основы ЦСКА Березуцких и Игнашевича»

Защитник ЦСКА Виктор Васин отметил, что не собирается бросаться громкими словами после возвращения из аренды в армейский клуб, а намерен просто играть в футбол. Также игрок поделился мнением о главном тренере красно-синих Викторе Гончаренко, под началом которого он работал в «Уфе» в первой половине нынешнего сезона.

– Вы возвращаетесь из «Уфы» в ЦСКА. Будете выбивать Березуцких и Игнашевича из основы?

– Сначала – банально играть в футбол. На возраст Игнашевича и Березуцких я вообще никак не смотрю, а говорить громкие слова – выбить кого-то из состава, что-то выиграть – не хочу. Я, когда из Саранска возвращался, в интервью один и тот же вопрос задавали: «Готов ли прийти на смену защитниками ЦСКА?» – «Да, я в Саранске 30 игр сыграл, полностью уверен в своих силах…» Наговорил это, а потом что? Пледиком накрылся – и на скамейку.

– В «Уфе» вы оказались благодаря Гончаренко?

– Он позвонил. В ЦСКА не сказать, чтобы много с ним общались: здоровались, по игре общие вопросы решали. Что с Гончаренко будет, тогда не знали – только предполагать могли, что его возьмут.

Как прошлый сезон закончился, я любыми путями хотел в аренду. Не отпустят – упрашивать. На «Уфу» согласился не сразу: меня финансовый вопрос волновал, не скрою. Но клубы договорились. Хотел уйти куда-то вроде «Рубина», чтобы за выживание не бороться. А получилось, что «Уфа» сейчас даже выше идет. Но главным плюсом был Гончаренко – и в итоге джек-пот.

– Гончаренко – жесткий тренер?

– Кубковая игра в Грозном, Безденежных на установке не выключил телефон: будильник сработал. Гончаренко чуть не разнес установочную. Игорь должен был в старте выйти, а в итоге просто не попал в заявку. Туристом слетал.

Одного бразильца (Марсиньо – прим.) Гончаренко выгнал с тренировки. Слишком активно спорил с кем-то из помощников, уже не помню о чем – фол там был или офсайд. Гончаренко завелся: «Все, до свидания».

– Что изменится в ЦСКА при Гончаренко?

– Как минимум ЦСКА заиграет в другой футбол. Более организованно будет в обороне, мне кажется.