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  • Васин: «Не буду говорить, что намерен выбить из основы ЦСКА Березуцких и Игнашевича»

Васин: «Не буду говорить, что намерен выбить из основы ЦСКА Березуцких и Игнашевича»

21 декабря 2016, 17:32
9

Защитник ЦСКА Виктор Васин отметил, что не собирается бросаться громкими словами после возвращения из аренды в армейский клуб, а намерен просто играть в футбол. Также игрок поделился мнением о главном тренере красно-синих Викторе Гончаренко, под началом которого он работал в «Уфе» в первой половине нынешнего сезона.

– Вы возвращаетесь из «Уфы» в ЦСКА. Будете выбивать Березуцких и Игнашевича из основы?

– Сначала – банально играть в футбол. На возраст Игнашевича и Березуцких я вообще никак не смотрю, а говорить громкие слова – выбить кого-то из состава, что-то выиграть – не хочу. Я, когда из Саранска возвращался, в интервью один и тот же вопрос задавали: «Готов ли прийти на смену защитниками ЦСКА?» – «Да, я в Саранске 30 игр сыграл, полностью уверен в своих силах…» Наговорил это, а потом что? Пледиком накрылся – и на скамейку.

– В «Уфе» вы оказались благодаря Гончаренко?

– Он позвонил. В ЦСКА не сказать, чтобы много с ним общались: здоровались, по игре общие вопросы решали. Что с Гончаренко будет, тогда не знали – только предполагать могли, что его возьмут.

Как прошлый сезон закончился, я любыми путями хотел в аренду. Не отпустят – упрашивать. На «Уфу» согласился не сразу: меня финансовый вопрос волновал, не скрою. Но клубы договорились. Хотел уйти куда-то вроде «Рубина», чтобы за выживание не бороться. А получилось, что «Уфа» сейчас даже выше идет. Но главным плюсом был Гончаренко – и в итоге джек-пот.

– Гончаренко – жесткий тренер?

– Кубковая игра в Грозном, Безденежных на установке не выключил телефон: будильник сработал. Гончаренко чуть не разнес установочную. Игорь должен был в старте выйти, а в итоге просто не попал в заявку. Туристом слетал.

Одного бразильца (Марсиньо – прим.) Гончаренко выгнал с тренировки. Слишком активно спорил с кем-то из помощников, уже не помню о чем – фол там был или офсайд. Гончаренко завелся: «Все, до свидания».

– Что изменится в ЦСКА при Гончаренко?

– Как минимум ЦСКА заиграет в другой футбол. Более организованно будет в обороне, мне кажется.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Березуцкий Алексей Березуцкий Василий Игнашевич Сергей Васин Виктор
Комментарии (9)
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hjvfybcn
1482331645
Правильно, не говори, а делай)
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tarakan199
1482333463
dfg
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Serjoga
1482333608
Выбить их должен, просто обязан, Гончаренко! И Акинфеева сменить!
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Фан666
1482337643
Конечно вышибать их вернулся, а то зачем ещё, не лавку же полировать захотел
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mihail200606
1482340228
Они сами вывалятся скоро..
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mihail200606
1482340319
Не понял- у футболиста на установке перед игрой сработал будильник? Он спать планировал до этого времени?
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Cant Stop
1482341262
А надо говорить! составлять конкуренцию... или протирать скамейку да по арендам кататься
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vladimir-7
1482388148
Играть в футбол нужно, а не вышибать игроков, ты же защитник, а не вышибала.
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