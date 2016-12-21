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    Спаллетти: «В «Зените» ко мне в любой ситуации относились с пониманием»

    Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти, возглавлявший «Зенит» с 2009 по 2014 год, рассказал, что всегда чувствовал поддержку со стороны руководства петербургского клуба.

    «За все время моей работы в Санкт-Петербурге ко мне ни разу не обращались по поводу объяснения результата какого-либо из матчей, не спрашивали о причинах проигрыша или просто невыразительной игры. С Миллером мы всегда общались лишь о будущем, о новых целях, поэтому я мог не смотреть назад и не сосредотачиваться на неудачах. В приоритете у него всегда стояли новые цели и это было очень важно. Его влияние касалось не только профессионального сотрудничества. Ко мне относились с теплом и пониманием в моментах, когда ситуация развивалась не лучшим образом. Эти ощущения я запомнил навсегда. Я осознавал, что мною дорожат в клубе. Всегда буду за это благодарен», – сказал Спаллетти.

    Источник: УЕФА

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    21.12.2016 12:17
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 21 декабря 2016, 15:02

      в то время пытался слепить из Зенита что то стоящее..но не совсем получилось особенно в Европе(

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 21 декабря 2016, 14:48

      Лысый - классный товарищ! Один из лучших в Зените. Впрочем, все главные, за исключением Бышовца и Раппопорта, пользовались доверием и уважением.

      1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 21 декабря 2016, 12:31

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Опять нытье от лысого.

      -4
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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 21 декабря 2016, 12:28

      Отличный тренер!

      2
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