«Сантос» рассматривает возможность покупки Рибери, Яя Туре и Тотти

Бразильский «Сантос» может усилиться Франком Рибери, Яя Туре и Франческо Тотти. О трансферных планах рассказал главный тренер клуба Доривал Жуниор.

«Я живу реальностью, но построение максимально сильной команды входит в компетенции главного тренера. Я рассматриваю данные трансферы как маркетинговый ход, который позитивно скажется на имидже игроков. Большое внимание привлекут трансферы Рибери и Туре. Тотти также входит в наши интересы», — сказал специалист.

В минувшем сезоне «Сантос» занял второе место в чемпионате Бразилии, тем самым гарантировав участие в Кубке Либертадорес в 2017 году.