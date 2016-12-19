Кириченко: «Ростов» можно назвать народной командой»

Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко рассказал о популярности своей команды на территории страны.

«Я общаюсь со многими людьми, не только в Ростовской области, «Ростов» действительно можно назвать командой народной. Мы сейчас приобрели очень много болельщиков по всей России. Не всегда получается выиграть, но, на мой взгляд, «Ростов» всегда играет от души, ребята всегда отдают 100 процентов того, что они могут. А если тяжело, то ребята могут терпеть, как в матче с ПСВ, когда нам действительно был необходим результат, который позволил пройти в «весну», и мы его добились», — сказал Кириченко в эфире радиостанции «Дон-ТР».

Напомним, 23 ноября «Ростов» в рамках матча группового этапа Лиги чемпионов обыграл мюнхенскую «Баварию» со счетом 3:2.