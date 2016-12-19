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Кириченко: «Ростов» можно назвать народной командой»

19 декабря 2016, 22:56
24

Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко рассказал о популярности своей команды на территории страны.

«Я общаюсь со многими людьми, не только в Ростовской области, «Ростов» действительно можно назвать командой народной. Мы сейчас приобрели очень много болельщиков по всей России. Не всегда получается выиграть, но, на мой взгляд, «Ростов» всегда играет от души, ребята всегда отдают 100 процентов того, что они могут. А если тяжело, то ребята могут терпеть, как в матче с ПСВ, когда нам действительно был необходим результат, который позволил пройти в «весну», и мы его добились», — сказал Кириченко в эфире радиостанции «Дон-ТР».

Напомним, 23 ноября «Ростов» в рамках матча группового этапа Лиги чемпионов обыграл мюнхенскую «Баварию» со счетом 3:2.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов Кириченко Дмитрий
Комментарии (24)
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Zeff
1482178292
Спартака достаточно.
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Dellleone
1482178640
Давайте у нас команды будут делиться на народные и ..... анти народные или не народные или инородные ??? Какие еще варианты ? И какие критерии в "народности" той или иной команды ?
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Хотел же ставить на ничью
1482184230
Ростов всем нравится
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DIDI 23
1482184411
Ростов - ЧЕМПИОН!
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hodyrev
1482188905
Спартак в России народная,а Ростов в Европе международная чтото типо того наверное?!
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Nerlinger
1482193002
Удачи Вам весной!
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Nerlinger
1482193136
спарТык что в России, что в Европе Беспонтовая команда
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Амба Нагорск
1482203034
-СЛАВНО ПОТРУДИЛИсь
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товрос
1482207510
СПАСИБО РЕБЯТА ЗА ФУТБОЛ,ОТДОХНИТЕ И НЕ РАЗБЕГАЙТЕСЬ,ХОРОШАЯ КОМАНДА СОБРАЛАСЬ И ТРЕНЕРЫ. СКОЛЬКО ЛЕТ МЫ ЖДАЛИ ЭТОГО
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balaton78
1482226150
Так и есть! Лично знаю много новых поклонников игры Ростова из Латвии,Канады,Казахстана,США,Италии..Спасибо команде за такую искреннюю игру!
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