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  • Сарычев: «У Крицюка нет слабых сторон. Он соответствует амбициям «Зенита»

Сарычев: «У Крицюка нет слабых сторон. Он соответствует амбициям «Зенита»

17 декабря 2016, 21:03
15

Бывший вратарь «Торпедо» Валерий Сарычев выразил мнение, что «Зенит» должен приобрести голкипера «Краснодара» Станислава Крицюка. По словам экс-футболиста, у россиянина практически не имеется слабых сторон.

– По Джанаеву я сомневаюсь. Дело в том, что «Ростов» и «Зенит» играют совершенно по-разному. Дончане часто действуют вторым номером, располагаются на своей половине очень компактно – Сослан к этому футболу привык. В «Зените» по-другому: там команда много владеет мячом, к тому же, насколько известно, Мирча Луческу требует дорожить мячом и на своей половине.

– Кстати, в том числе и с этим связаны грубые ошибки Лодыгина в начале сезона.

– Да. Всех требований Луческу к вратарям я не знаю, но логично предполагать, что главному тренеру «Зенита» надо, чтобы он уверенно и активно играл ногами. И важно, чтоб это было для голкипера привычно. Потому при колоссальной стабильности Джанаева не считаю его подходящей кандидатурой для «Зенита». Сослан хорош именно в «Ростове». А вот Крицюк питерцам подошел бы.

– Вы опередили мой вопрос.

– Станислав выделяется полным набором качеств для сильного вратаря команды с максимальными амбициями. В отличие от других кандидатов, у Крицюка нет слабых сторон. Вратарь «Краснодара» и на линии четко действует, и на выходах надежен, и ногами играет хорошо. Кроме того, стабилен. Грубые и необъяснимые ошибки для него почти исключены.

– Прямо идеальный вратарь получается.

– Единственный минус – иногда теряет концентрацию. Но подчеркну, это случается редко и с опытом должно пройти. Дополнительный плюс Крицюка – опыт. К своим 26 годам он уже успел поиграть в Португалии и в еврокубках, что такое борьба за медали в нашей Премьер-лиге, тоже знает. К амбициям «Зенита» должен оказаться готов.

Источник: Еженедельник «Футбол»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Крицюк Станислав
Комментарии (15)
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alp
1482012646
если вместо шатова то я сильно сомневаюсь
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bolela_16
1482039908
А у Краснодара спросили???
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Garrincha58
1482044210
зачем он нужен Зениту
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