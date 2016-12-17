Кверквелия: «В основном мной интересуются российские клубы, но есть и вариант из Европы»

Защитник «Рубина» Соломон Кверквелия рассказал о возможных вариантах продолжения своей карьеры. В текущем розыгрыше РФПЛ 24-летний игрок на поле ни разу не появился, проведя лишь одну игру в Кубке России.

«Каждый футболист хочет играть и получать достаточно игровой практики. Я остаюсь игроком «Рубина», но готов его покинуть. Мною интересовались другие клубы, но мне не позволили уйти. Правда, специально по этому поводу со мной лично никто не общался. Знаю, что «Ростов» собирался вести переговоры по моей аренде, но казанцы заинтересованы только в моей продаже.

В основном мною интересуются российские клубы, но есть и вариант из Европы. Надеюсь, что в ближайшие дни все прояснится», – приводит слова Кверквелии sportall.ge.