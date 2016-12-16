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  • САS отклонил иск «Реала» к «Бенфике» по переходу Гарая в «Зенит»

САS отклонил иск «Реала» к «Бенфике» по переходу Гарая в «Зенит»

16 декабря 2016, 22:32
4

Спортивный арбитражный суд Лозанны (САS) отказал «Бенфике» в удовлетворении иска к «Реалу» по поводу перехода защитника Эсекьеля Гарая в «Зенит».

Поводом для этого разбирательства стала сумма трансфера игрока из португальского клуба в российский – 6 миллионов евро. Президент «Реала» Флорентино Перес посчитал эту сумму подозрительной, потому что «Бенфика» якобы имела предложение от «Баварии» в размере 15 миллионов.

В суде португальцы сумели подтвердить истинность продажи Гарая за шесть миллионов. Таким образом, «Реал» получил 3 миллиона евро от этой сделки.

Источник: A Bola
Португалия. Примейра Испания. Примера Бенфика Реал Зенит Гарай Эсекьель
Комментарии (4)
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Kulimen
1481919055
Ну и жмот.
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luke-c1
1481921443
В заголовке написано иск Реала к Бенфике. В самой статье написано, что суд отказал Бенфике в иске к Реалу. По содержанию статьи, все же, Реал подавал иск к Бенфике.
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melnicn
1481922201
Да-да
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Garfild 44
1481944462
!!!!
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