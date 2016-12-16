САS отклонил иск «Реала» к «Бенфике» по переходу Гарая в «Зенит»

Спортивный арбитражный суд Лозанны (САS) отказал «Бенфике» в удовлетворении иска к «Реалу» по поводу перехода защитника Эсекьеля Гарая в «Зенит».

Поводом для этого разбирательства стала сумма трансфера игрока из португальского клуба в российский – 6 миллионов евро. Президент «Реала» Флорентино Перес посчитал эту сумму подозрительной, потому что «Бенфика» якобы имела предложение от «Баварии» в размере 15 миллионов.

В суде португальцы сумели подтвердить истинность продажи Гарая за шесть миллионов. Таким образом, «Реал» получил 3 миллиона евро от этой сделки.