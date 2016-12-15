Нобоа сравнил новичка «Краснодара» Рамиреса с Фернандесом

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа поделился мнением о своем партнере по сборной Эквадора Кристиане Рамиресе, который перешел в «Краснодар».

«Кристиан Рамирес – молодой и очень талантливый футболист. Он может сыграть как слева, так и справа в обороне. Я бы сравнил его с Марио Фернандесом – тоже очень быстрый и постоянно атакует, атакует, атакует! Рамиресу нужно еще немного времени, чтобы стать основным игроком сборной Эквадора.

Он спрашивал меня о России, и я рассказал ему, что Краснодар – очень красивый город с потрясающим новым стадионом, а сама команда постоянно играет в еврокубках и занимает высокие места в РФПЛ», – сказал Нобоа.

В четверг было объявлено, что Рамирес подпишет контракт с «Краснодаром» после открытия зимнего трансферного окна.