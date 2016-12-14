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    Спортивный юрист Грин не исключает, что Россия может лишиться Кубка конфедераций

    Известный спортивный юрист Пол Грин считает, что Россия может быть лишена права проведения Кубка конфедераций-2017 на фоне допингового скандала. На днях стало известно, что IBSF объявила о переносе чемпионата мира по бобслею и скелетону из Сочи в Германию.

    «Должен сказать, что я не удивляюсь происходящему после публикации доклада Макларена, он стал катализатором. К этому все шло, бойкот со стороны других спортсменов только подталкивал. Произошедшего нельзя было избежать.

    В Германии, если чемпионат состоится там, состязание никто не заметит, а в России оно бы получило широкое освещение. Тот факт, что чемпионат должен был пройти в Сочи, где могли произойти допинговые манипуляции, усиливал недовольство мировой общественности.

    Я бы теперь не исключал, что Россия лишится других крупных соревнований, таких как Кубок конфедераций, до которого осталось полгода. Разговоры уже могут пойти», – рассказал Грин в интервью RT.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.12.2016 09:43
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 14 декабря 2016, 17:51

      идиотизм. опять у этого чепушилы никаких доказательств, ничего конкретного, а соревнования переносят и дисквалифицируют целые команды.. за что?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1518

      Тазит 14 декабря 2016, 13:13

      ЧМ в Британии пройдет... Все идет к тому...

      -1
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 14 декабря 2016, 12:35

      Собака лает, караван идет!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 14 декабря 2016, 10:20

      Вот так. Не захотели ехать в Сочи 2 маленькие страны(Латвия и Ю. Корея) и чемп перенесли в Германию. Это к вопросу о том, как нас все боятся.

      4
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      Рейтинг: +300

      Zeff > kykyi 14 декабря 2016, 16:24

      "Маленькие страны" серут под дверь, как коты поганые.
      И вовсе не от страха. Это их предназначение, гадить.

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Zeff 14 декабря 2016, 16:28

      Привет. Что же вы все "гадить, да гадить", иногда полезно и в зеркало посмотреть. А то раздухарились, типа, делаем, что хотим и нам за это ничего не будет. Ан х...й.

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