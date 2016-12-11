УПЛ. «Черноморец» проиграл «Александрии», «Заря» обыграла «Сталь»

В матче 18-го тура УПЛ «Карпаты» потерпели поражение от «Звезды» со счетом 2:3. Таким образом, клуб из Львова продолжает оставаться на последнем месте в турнирной таблице.

В других встречах игрового дня «Александрия» добилась победы над «Черноморцем» и вышла на четвертую строчку, а «Заря» обыграла «Сталь».

Чемпионат Украины. Премьер-лига. 18-й тур

Сталь – Заря – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Караваев, 74; 0:2 – Бонавентуре, 76.

Карпаты – Звезда – 2:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Бланко Лещук, 50; 1:1 – Батсула, 30; 1:2 – Перейра, 69; 2:2 – Чачуа, 70; 2:3 – Ситало, 74.

Александрия – Черноморец – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Микуцей, 17; 1:1 – Ковалец, 22; 2:1 – Грицук, 79.

Удаления: Гитченко, 90+1 – Данченко, 90+4.

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