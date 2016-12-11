Кверквелия: «Киевское «Динамо»? Если будут предложены хорошие условия, то задумаюсь о смене клуба»

Защитник «Рубина» Соломон Кверквелия опроверг информацию, согласно которой игрок в ближайшее время может перейти в киевское «Динамо». По словам футболиста, он готов сменить клубную прописку, если ему поступит выгодное предложение.

«Ничего не слышал об интересе со стороны киевского «Динамо». Сейчас я игрок «Рубина», и ко мне из других команд пока не обращались, о новости с «Динамо» впервые слышу. Если будут предложены хорошие условия для перехода, задумаюсь о том, чтобы сменить клуб. Но пока я игрок «Рубина», с ним у меня контракт», – сказал Кверквелия.

Добавим, что действующий контракт Кверквелии с «Рубином» рассчитан до лета 2019 года. В нынешнем сезоне защитник не провел за казанский клуб в РФПЛ ни одного матча.