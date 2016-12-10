Аджоев: «Кирилл Комбаров и Дьяков перейдут в «Арсенал»? Имен не назову, но переговоры ведем»

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал слухи, согласно которым «канониры» ведут переговоры с защитниками «Томи» Кириллом Комбаровым и Виталием Дьяковым. По его словам, также клуб планирует усилить каждую линию.

– Вы говорили, что зимой «Арсенал» проведет мощную трансферную кампанию. Ведется ли работа в этом направлении?

– Пока все находятся в отпусках, но работа в процессе.

– Появилась информация, что среди новичков будут Виталий Дьяков и Кирилл Комбаров.

– Имен называть не могу, это может только навредить. Все, что могу сказать, мы ведем переговоры с потенциальными новичками. Когда подпишем контракты, тогда все узнаете.

– На какие позиции рассматриваются игроки?

– Усиливать необходимо каждую линию.