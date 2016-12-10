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    Источник: Кирилл Комбаров и Дьяков станут игроками тульского «Арсенала»

    Защитники «Томи» Кирилл Комбаров и Виталий Дьяков вторую часть чемпионата России проведут в тульском «Арсенале». По информации источника, оба футболиста из-за задолженностей по зарплате разорвут действующие контракты и присоединятся к «канонирам». Отметим, что Дьяков является игроком «Динамо» и выступает за томичей на правах аренды.

    Напомним, ранее сообщалось, что сразу восемь футболистов «Томи» из-за задолженностей по зарплате, которые составляют шесть месяцев, добиваются разрыва контрактов с клубом.

    Источник: Спортфакт

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    10.12.2016 16:17
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +84

      Хмурый71 12 декабря 2016, 13:22

      Не стоит называть это "усилением", чуваки просто надеются, что хотя бы здесь им будут регулярно зарплату выдавать!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1495

      Супермачо 10 декабря 2016, 21:30

      Да, Томску хана судя по всему... Жаль.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 10 декабря 2016, 18:55

      Пошли парни по низам таблицы

      0
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      Рейтинг: +18

      Пабло6 10 декабря 2016, 18:38

      победа

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +453

      Evgenii1 10 декабря 2016, 18:23

      Пошёл Виталик по рукам. Играл бы в Ростове и играл бы ,так нет ,ему топь клубы нужны.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 10 декабря 2016, 18:17

      Значит Томь снова на выход, к сожалению ...

      0
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      Рейтинг: +767

      товрос 10 декабря 2016, 17:28

      я сразу сказал что зря Дбяков уходит от Бердыева и в сборную стали приглашать,а теперь...

      2
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      Рейтинг: +87

      KARDENAL 10 декабря 2016, 17:06

      Все никак не могу забыть слова Дьякова, когда он уходил из Ростова в Динамо. Говорил, что уходит за трофеями... А вот как в итоге может получиться....

      2
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      ...
      Рейтинг: +2548

      Челнинец > KARDENAL 10 декабря 2016, 17:30

      а в Итоге он ЛЧ променял на ФНЛ

      2
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 10 декабря 2016, 16:59

      Вот это уже усиление

      0
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      Рейтинг: +3507

      FRZZ 10 декабря 2016, 16:22

      Так Арсенал тоже вылетит, менять шило на мыло....

      -1
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