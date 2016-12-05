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    Восемь игроков «Томи» добиваются разрыва контрактов с клубом

    Сразу несколько игроков «Томи» подали документы в палату по разрешению споров РФС из-за многомесячной задолженности по зарплате. Вопрос стоит о разрыве контракта с клубом. На такой шаг пошли вратарь Антон Коченков, защитники Максим Тишкин, Виталий Дьяков, полузащитники Аслан Дудиев, Лукаш Дроппа, Эрик Бикфалви, Кирилл Ковальчук и форвард Сергей Самодин.

    Футболисты имеют право расторгнуть действующие контракты при условии неисполнения их договоров в 30-дневный срок. Для того чтобы удержать футболистов, «Томь» должна выплатить им в декабре 5 окладов за 2016 год.

    Есть шанс, что томский клуб до 7 декабря получит спонсорскую помощь. Если это произойдет, то уже на будущей неделе, если не помешают технические проблемы, начнет гасить долги. Однако полностью рассчитаться с футболистами «Томь» сможет только в январе.

    Источник: Спортфакт

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    05.12.2016 08:31
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 5 декабря 2016, 15:31

      Томь как банкрота надо в ФНЛ отправить , или вообще во 2 лигу, если не в любители . Ни чего не имею против самого ФК Томь , даже как сибиряк им симпатизирую , но это итог того , что Томьспонсируется за счёт администрации области в ущерб жителям области

      1
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 5 декабря 2016, 11:15

      Жаль..

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      Рейтинг: +231

      ВoВ 5 декабря 2016, 10:58

      Вот так и пропадаю клубы...

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      Рейтинг: +20

      Konjaga 5 декабря 2016, 10:37

      Бегите оттуда,парни!

      2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 5 декабря 2016, 09:52

      Есть хорошая русская пословица "По одежке, протягивай ножки". То есть нечего пыжиться, корча из себя супердержаву и платить сумасшедшие деньги игрокам и клубам, как правило из бюджета или "насильно" закреплять за ними спонсоров. Что бы клубы жили, нужно, что бы болельщики ходили на футбол. А у нас 40% населения экономит на еде. Поднимите страну, тогда у людей появятся деньги на зрелища, появятся спонсоры. Вместо дорогущих стадионов, постройте несколько передовых( прибыльных) заводов.

      8
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > kykyi 5 декабря 2016, 10:06

      Я читаю твои комменты и удивляюсь, в каждом твоем посте сквозит политика. Я тебе могу привести другой пример. Возьми Аргентину или Бразилию. Там даже не экономят на еде, там просто ее не зачто купить. Но при этом стадионы полные и люди любят футбол и ребята играют успешно. Отчасти ты, конечно, в чем то прав. (Даже может и во многом). Но как раз если ты хочешь отвлечь внимание народа от внутренних проблем, дай им зрелищ и люди отвлекутся от всего этого.

      2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Black Giz 5 декабря 2016, 10:26

      На сколько я понимаю, там, как раз футбол прибыльный вид спорта. Там не платят бешеных зарплат, а выращивают молодежь и продают в Европу, в отличии от нас. Ну настроили в Бразилии новых стадионов, при этом своровав денег, помогло это им. В стране кризис усилился, президенту импичмент. Зрелищами долго внимания не отвлечешь. И чем быстрее закончишь заниматься этой лабудой и займешься экономикой, тем меньше проблем в будущем.

      2
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > kykyi 5 декабря 2016, 14:10

      Если будут всякие обмороки, ведущие пропаганду как все плохо в стране, то тебе и с развитой экономикой впаяют импичмент. У них то как раз футбол может и прибыльный вид бизнеса. Но простому болеле до лампочки за богатый он клуб болеет или бедный. Ему жрать нечего. Но при этом на футбол они ходят постоянно. И это происходит не один десяток лет.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Black Giz 5 декабря 2016, 14:25

      Про обмороки не понял вообще. Импичмент происходит не из за пропаганды, а если нарушают закон. У нас тоже болеют за футбол, только сидят дома и болеют. Но только если клуб бедный, как Томь, они тоже стремятся уехать, например в Европу, где зарплату платят. Здесь, насколько я понял заметка о игроках, а не о болельщиках. А для футболиста, это способ заработать на жизнь. В Бразилии футболисты играют, что бы деньги получать. Поэтому и едут в Европу, потому что в Бразилии экономика дрянь.

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > kykyi 5 декабря 2016, 17:16

      Про обмороков-это условная 5-я колонна и иже с ними.
      Здесь, насколько я понял заметка о игроках, а не о болельщиках. Так ты сам о них и написал. Связал политику и футбол.))))

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Black Giz 5 декабря 2016, 17:42

      Все в мире зависит от политики. Даже если ты вне политики, политика обязательно займется тобой. При неверной политике, не будет тебе ни экономики не футбола. Не видел еще страны с отсталой экономикой и с высоким спортом( за исключением единичных видов). Кто занимает на Олимпиадах первые общекомандные места. Страны с передовой экономикой или бразилии с аргентнами и КНДР. Современный спорт зто "деньги", массовость, медицина, технологии. На счет "обмороков", не знаю жил ли ты в совдепии. Так вот, там не было инета, там был 1 канал тв, из которого лился один позитив. Мы впереди планеты всей, пятилетка за 3 года, люди доброй воли и тд. И западная демократия, где было масса точек зрения. Консерваторы, коммунисты, зеленые и тд. Они сомневались. менялись, выслушивали разные точки зрения. Про результат писать не буду. Но в совке, тоже был всегда, до смерти "гениальный вождь", всегда и во всем правый( как и в третьем рейхе и на Кубе и в КНДР, к стати и в Испании). Ну и где вождистские страны и где не вождистские. Где народу, кстати и футболистам живется лучше. Что то немцы и англичане не едут играть к "великим" бразильцам и аргентинцам, наоборот. А в Аргентине после 2 мировой, тоже к власти пришли военные вожди единовластные. Была 5 экономика мира, и где сей час. Как у нас коррупция и произвол.

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > kykyi 6 декабря 2016, 11:42

      Так вот я тебе и написал, что во всех твоих комментах сквозит политика. Абстрогируйся от нее и получай удовольствие от футбола в том виде какой он есть сейчас.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Black Giz 6 декабря 2016, 12:05

      Ох. не знаю, как тебе объяснить. Что значит получай удовольствие от того , что есть сейчас? К примеру. получал ты зарплату 1000 баксов, рубль упал, ничего получай удовольствие и от этой зарплаты, завтра еще упадет. Урезают финансирование медицины, ничего и это удовольствие. Хлеб пекут из фуражного зерна, и открыто заявляют, что это то что надо, получаем удовольствие. Если от этого всего молча получать удовольствие, то скоро и футбол( хотя это далеко не самое главное) . тоже будет из "фуражного зерна" и тебе скажут, что это самое лучшее. Вон в КНДР объявили, что их молодежная команда выиграла молодежный ЧМ, а он туда даже не попала, телевидение только местное и нац лидер. И весь народ наслаждается корейским футболом. какой он есть у них сей час.

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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 5 декабря 2016, 09:22

      Печально, но если честно, эти опасения были сразу же после победы над Кубанью в стыках!

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      Рейтинг: +1656

      Фан666 > Томь вперёд 5 декабря 2016, 09:37

      Эти опасения уже годами идут, ещё как бомжи у Путина денег клянчили, помоги спаси отец родной. Нет денег так игроков не подписывайте на большие зарплаты, пусть молодняк играет

      1
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      Рейтинг: +12

      gares > Фан666 5 декабря 2016, 12:13

      Короче наверное так и надо сделать хорош Томску Зенит содержать, тогда точно там молодняк заиграет.

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      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 5 декабря 2016, 09:16

      Лучшеб в ФНЛ сидели. Там дешевле.

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      Рейтинг: +1656

      Фан666 5 декабря 2016, 09:02

      Задолбала Томь со своими долгами, каждый год одно и тоже

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      Рейтинг: +33633

      oyabun 5 декабря 2016, 08:59

      Дьяков укогда то очень неплохо играл в Ростове. По крайней мере защитник не хуже уровня Ещенко. Можно воспользоваться такой ситуацией и задешево забрать его в Спартак. С Боккетти то вопрос продолжения его контракта с клубом подвис и процентов на 70 он уйдет.

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      Рейтинг: +1702

      altezzik > oyabun 5 декабря 2016, 09:14

      У Дьякова характер не сахар.

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