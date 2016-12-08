Главный тренер «Шахтера» надеется, что Срна останется в команде

Главный тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека прокомментировал вероятность перехода капитана горняков Дарио Срна в «Барселону». По словам специалиста, от него мало что зависит в этом вопросе. Также португалец поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы против «Браги».

– Вы приехали сюда с пятнадцатью очками и гарантированным первым местом. Будет ли «Шахтер» добиваться победы?

– Наша главная цель – одержать верх завтра. Могу уверенно сказать, что «Шахтер» к любому матчу в принципе подходит очень серьезно. Так будет и в этот раз, несмотря на гарантированное первое место в группе и на то, что в понедельник нам предстоит провести очень важный поединок в чемпионате.

– В испанской прессе все больше информации о переходе Дарио Срны в «Барселону». Что вы можете сказать по этому поводу?

– Честно говоря, это зависит вовсе не от меня. Все мы прекрасно понимаем, насколько важен для «Шахтера» Дарио. Надеюсь, он не покинет наш клуб. Однако могу сказать, что мы тоже слышали эту информацию.