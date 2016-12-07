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  • Калачев: «После замены в матче с ПСВ ушел в раздевалку, чтобы не видеть происходящего на поле»

Калачев: «После замены в матче с ПСВ ушел в раздевалку, чтобы не видеть происходящего на поле»

7 декабря 2016, 21:34
8

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев поделился впечатлениями от матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против ПСВ (0:0). Напомним, ничья обеспечила ростовчанам возможность сыграть в плей-офф Лиги Европы.

«Пришлось очень тяжело. Важно было добиться нужного результата, поэтому к матчу готовились ответственно. Дополнительные сложности возникли из-за того, что после игры с «Зенитом» прошло всего два дня, и мы не успели толком восстановиться. Сказался и долгий перелет в Голландию. Но отпускного настроения не было, никто на чемоданах не сидел. Мы весь год шли к этому матчу. Каждый понимал, что важно выложиться полностью. Соперника устраивала только победа. Тем более собрался полный стадион, трибуны гнали их вперед, но мы не обращали на это внимания.

После замены ушел в раздевалку, так как понимал, что в концовке будет очень сложно. Не хотел видеть, что происходит на поле.

Телевизор не включал. Просто сидел и слушал шум трибун. Это были невероятные эмоции, сильно переживал, но верил, что не проиграем. Все-таки в матче с «Атлетико» мы уже упустили ничью на последних секундах. Не могли себе позволить подобное дважды», – сказал Калачев.

Источник: «Советский спорт»
Лига чемпионов ПСВ Ростов Калачев Тимофей
Комментарии (8)
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Serjoga
1481136990
Тимоша! Ты ростовчанин! Ростов за тебя, и Воронеж тоже! Ребята, удачи вам весной!
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compka
1481137050
В Испании Тимофей Калачев был признан лучшим в игре против Атлетико.
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damon_2005
1481139058
Удачи Ростову в Лиге Европы!!!!
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ЖОРРО
1481147326
Было бы круто если бы это снять на видео: Тимофей сидит один в раздевалке и слушает реакцию стадиона...переживает за своих...эта короткометражка получила бы Оскара)Столько эмоций...)) P.S.Ещё раз СПАСИБО за выход в плей офф!!!!!
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