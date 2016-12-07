Таски: «Спартак» – чемпион? Надо быть осторожнее в высказываниях и продолжать вкалывать»

Защитник «Спартака» Сердар Таски отметил, что преждевременно говорить о возможном чемпионстве в текущем сезоне. Футболист также не считает нынешнюю команду красно-белых близкой к идеальной.

– «Спартак» – чемпион?

– Лично я каждый год ставлю перед собой цель стать чемпионом. Но все мы помним, как долго у «Спартака» не было титулов. Надо быть осторожнее в высказываниях и продолжать вкалывать. К чему болтать о чемпионстве, когда так много игр впереди? Два-три матча без побед – и преимущество растаяло.

– Но эта команда хотя бы близка к идеальной?

– Если ты возомнил себя идеальным, то уже сделал шаг назад. Кто-то скажет, что «Барселона» показывает идеальный футбол. Но почему в таком случае они проигрывают «МанСити»?