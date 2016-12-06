Источник: «Решение о назначение Гончаренко в ЦСКА принято»

Главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко возглавит ЦСКА после ухода Леонида Слуцкого. Предполагается, 39-летнего белорусский специалист покинет башкирский клуб в четверг.

«Принципиальное решение о назначении Гончаренко принято. Сергей Овчинников и Виктор Онопко, скорее всего, останутся в тренерском штабе команды», – сказал источник, знакомый с ситуацией.

Последний матч под руководством Слуцкого ЦСКА проведет в среду против английского «Тоттенхэма» в рамках группового турнира Лиги чемпионов.