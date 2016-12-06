Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Источник: «Решение о назначение Гончаренко в ЦСКА принято»

6 декабря 2016, 20:46
18

Главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко возглавит ЦСКА после ухода Леонида Слуцкого. Предполагается, 39-летнего белорусский специалист покинет башкирский клуб в четверг.

«Принципиальное решение о назначении Гончаренко принято. Сергей Овчинников и Виктор Онопко, скорее всего, останутся в тренерском штабе команды», – сказал источник, знакомый с ситуацией.

Последний матч под руководством Слуцкого ЦСКА проведет в среду против английского «Тоттенхэма» в рамках группового турнира Лиги чемпионов.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Уфа Онопко Виктор Слуцкий Леонид Овчинников Сергей Гончаренко Виктор
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Dellleone
1481046670
Много у него дел будет. По хорошему минимум 30 - 40 % состава надо обновить!
Ответить
ДяДь ПашА
1481047868
Пфф Я в шоке !!! они бы еще из ФНЛ кого-нибудь позвали))))Гинер ну построил ты стадион ,ну на тренере так не стоит дешевить. Неужели денег нет ЗП нормальному платить!Вот и будете как УФА в обороне
Ответить
yorgenbarenz
1481050233
Как себя поведёт новый тренер.Если некоторые ветераны быковать начнут, умничать при всех,то у Гончаренко ничего не получится.Ведь у него игра основана на дисциплине. Тренер он сильный,но внешность не грозная.))
Ответить
Измайловский Кочегар
1481051039
Во всяком случае, будет интересно.
Ответить
egrrr
1481056828
ожидаемое назначение
Ответить
MichelWB
1481058552
ЦСКА + Бердыев было бы интереснее. ИМХО
Ответить
яйва-яйва
1481060872
Успехов!
Ответить
СЛАВА 81
1481099796
Игроков менять надо , а не тренера.
Ответить
Главные новости
Нагучев: «Коммент. Шоу» стало заложником одного человека»
19:50
4
«Спартак-Нальчик» совершил безумный камбэк в Кубке России
19:43
1
Президент РПЛ назвал самый реалистичный вариант допуска российских команд
19:33
2
Жена Батракова покинула «Локомотив»
19:21
4
Глушаков: «В «Спартаке» назревает скандал»
18:52
15
Бердыев – о Газизове: «С ним я даже один на один никогда не остаюсь»
18:46
ЦСКА добился выплат от турецкого клуба
17:57
1
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
17:43
Семин сказал, что может помешать Хвиче выиграть «Золотой мяч»: «Но это не его вина»
16:47
2
Нагучев упрекнул Дзюбу: «Для меня это совершенно необъяснимо»
16:39
2
Все новости
Все новости
Только один футболист пропустит 4-й тур РПЛ из-за дисквалификации
20:30
Мостовой встал на защиту Семака: «Это футбольный человек»
20:00
1
Бердыев – о Газизове: «С ним я даже один на один никогда не остаюсь»
18:46
Дзагоев сравнил Сафонова и Акинфеева
18:37
1
Нагучев прокомментировал слова Соболева о паразитах в «Спартаке»
18:27
Реакция РПЛ на избиение журналиста на «РЖД Арене»
18:17
ЦСКА добился выплат от турецкого клуба
17:57
1
«Локомотиву» предрекли крах: «Его уход развалит команду»
17:49
1
Генич спрогнозировал смену вратаря в «Спартаке»
17:35
5
Назначены комментаторы на матчи 4-го тура РПЛ
16:56
5
Нагучев упрекнул Дзюбу: «Для меня это совершенно необъяснимо»
16:39
2
Заявление «Матч ТВ» и «Локомотива» об избиении журналиста на «РЖД Арене»
16:16
4
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
15:54
11
Бубнов назвал условие для увольнения Игдисамова из ЦСКА
15:11
2
Экс-спартаковец Калиниченко против насильственной украинизации: «Дома я все равно буду разговаривать на русском»
14:30
8
Победитель Евро-2020 открыт для предложений из РПЛ
14:20
1
Фото«Ахмат» отправил в аренду африканского легионера
14:10
«Ростов» может подписать экс-футболиста дортмундской «Боруссии»
13:59
2
Энрике прокомментировал информацию об уходе из «Зенита»
13:39
1
Корреспондента «Матч ТВ» поставили на колени и избили на стадионе «Локомотив»
13:30
18
Переход Батракова в «ПСЖ» через «Галатасарай» сочли вероятным через год
13:08
6
В «Црвене Звезде» рассказали о переговорах с ЦСКА по трансферу форварда
12:59
Мусаев: «Краснодару» никто не давал шансов выиграть в матче со «Спартаком»
12:45
1
Фото«Балтика» отправила экс-игрока ЦСКА в Первую лигу
12:36
ВидеоСоболев помог плачущему мальчику на тренировке «Зенита»: «Не могу, сердце разрывается»
12:19
18
Карпукас пропустит матч «Локомотива» с «Оренбургом», он близок к переходу в «Зенит»
12:06
6
Кордоба стал ближе к возвращению в состав «Краснодара»
11:57
3
В клубе Медиалиги объяснили, почему им не нужен Дзюба
11:23
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+