Натхо назвал футбол «Урала» позитивным

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо дал оценку уровню игры «Урала». Команды сегодня проведут матч в рамках 17-го тура РФПЛ.

«Урал» играет в очень позитивный футбол. Иногда я смотрел на матчи в нынешнем году, могу сказать, что и состав у команды хороший, и самоотдача на должном уровне. Знаю, что недавно уральцы сменили тренера, но примерно с тех пор не попадал на трансляции их игр по ТВ, поэтому до теоретического занятия вряд ли многое скажу об их футболе», – заявил Натхо.

Матч команд состоится в Москве и начнется в 14:00 по МСК. «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию игры.